Uomini e Donne, Giulio Raselli si esprime su Giovanna Abate, prossima alla scelta: “Giovanna è la nuova Gemma!”, le parole che non ti aspetteresti

Ogni settimana su Uomini e Donne Magazine abbiamo la possibilità di leggere succulente interviste ai grandi protagonisti del Dating Show di Maria De Filippi. Quest’anno il programma ha subito numerosi cambiamenti, a causa dell’arrivo del Coronavirus in Italia che ha minimizzato la possibilità di potersi vedere e frequentare nelle modalità classiche del programma. A queste restrizioni la redazione ha risposto proponendo nuove regole e nuove formule per poter mandare avanti il programma rispettando tutti gli ordinamenti del Governo, ma dando anche ai tronisti e ai corteggiatori la possibilità di vedersi e conoscersi, come avrebbero fatto normalmente. Tra le grandi protagoniste di questa edizioni, tra i vari alti e bassi c’è stata sicuramente Giovanna Abate, la non scelta di Giulio Raselli, che poi ha avuto la possibilità, grazie a Maria, di poter salire sul trono. La ragazza si trova in punto di fare una scelta e proprio prima di questo grande momento, l’ex tronista Giulio ha voluto commentare insieme alla fidanzata il percorso dell ragazza.

Uomini e Donne, Giulio su Giovanna: “Giovanna è la nuova Gemma!”

Sono ormai diversi mesi che Giulio Raselli ha lasciato il trono di Uomini e Donne insieme alla sua attuale compagna Giulia D’Urso. I due ragazzi si sono innamorati all’interno dello studio di Uomini e Donne e attualmente stanno vivendo una bellissima storia d’amore. La rivale di Giulia in amore è stata proprio Giovanna Abate, che non è riuscita a far breccia nel cuore del tronista. Adesso che si avvicina la sua di scelta, dopo il percorso fatto a Uomini e Donne, il ragazzo è stato raggiunto dai microfoni del Magazine del programma, per sapere cosa pensa del percorso fatto dalla giovane. In particolar modo Raselli ha voluto spendere alcune parole su Sammy Hassan, che ha conosciuto a Temptation Island: “E’ estremamente intelligente… Sta facendo un bellissimo percorso e sono convinto che a Giovanna piaccia realmente… L’unica cosa è che non so se lui sia pronto, in questo momento, ad avere una relazione. O meglio, non so se sia pronto ad averla con lei. Lo vedo dagli occhi, da come la guarda, conoscendolo. Non direi che si è innamorato di Giovanna”

Secondo Giulio Sammy sarebbe la persona giusta per Giovanna, perché riesce a tenerle testa! E sull’amicizia tra Giovanna e Gemma ha detto: “Sono molto simili. Sembra che si conoscano da settant’anni, perché hanno feeling e perché… per me Giovanna è la nuova Gemma!“