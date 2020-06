Nel corso della puntata di Amici Speciali, Stash ha annunciato di diventare papà, ma sapete chi è la sua fidanzata Giulia Belmonte e dove l’abbiamo vista?

La puntata finale di Amici Speciali andata in onda ieri sera, venerdì 5 Giugno, è stata davvero speciale. Non soltanto perché è stato decretato il vincitore, ma anche perché è stata annunciata una notizia davvero emozionante: Stash diventà papà. Ebbene si. Il simpaticissimo e bravissimo professore della versione classica del talent di Maria De Filippi sta per diventare padre per la sua prima volta. Un vero e proprio annuncio a sorpresa, bisogna ammetterlo. Che, tra l’altro, la padrona di casa ha voluto suggellare con un fantastico regalo. Ecco, ma cosa sappiamo di lei? Appena diffusa la notizia, tutto il web è andato alla ricerca di questa ‘misteriosa’ fidanzata di Stash. Adesso, ve ne possiamo dare la conferma. Lei si chiama Giulia Belmonte. E, ‘spulciando’ sul suo canale social ufficiale, vanta di una bellezza davvero mozzafiato. È giovanissima, ma soprattutto con un curriculum davvero da invidiare. Siete curiosi di conoscerne qualche dettaglio in più? Scopriamolo insieme.

Chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash: vi ricordate dove l’abbiamo vista

Cosa sappiamo della fidanzata di Stash? Come dicevamo precedentemente, lei si chiama Giulia Belmonte. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire tutto quello che occorre sapere su di lei. Giulia è nata è Pescara, anche se, attualmente, vive a Milano per lavoro. Terminati i suoi studi universitari nel luglio 2017 con una laurea triennale in Scienze della Comunicazione, la Belmonte ottiene anche il tesserino da Giornalista Pubblicista, tanto è vero che, ancora adesso, lavora sia come giornalista che come inviata, e continua a coltivare la sua più grande passione: la moda. È dall’età di circa 15 anni, infatti, che la bellissima Belmonte lavora anche come fotomodella. Oltre che dedicarsi intensamente al suo sport preferito: il nuoto.

Come dicevamo precedentemente, seppure giovanissima, Giulia Belmonte vanta di un curriculum davvero ricco di esperienze lavorative. Non soltanto, grazie alla sua bellezza, ha vinto la fascia di Miss Abruzzo nel 2013 ed è arrivate tra le finaliste di quell’anno di Miss Italia, ma ha anche dato inizio alla sua carriera televisiva. L’abbiamo potuta notare, infatti, nella trasmissione di La5 ‘Tacco 12’; come opinionista nel programma sportivo ‘Tackle Duro’; come presentatrice di ‘Novastadio’, anch’esso show sportivo trasmesso su un canale piemontese; insieme ad Aristide Malnati, poi, condurrà il programma ‘Storia e misteri’ ed, infine, nel settembre del 2018, sarà il perno di diversi servizi in ‘A caccia di Mostre’, approfondimento trasmesso su Telenove. Ma non è affatto finita qui. Perché, dopo essersi laureata, ha ‘sfruttato’ il suo titolo presso una nota agenzia di comunicazione. Oltre che, da come si può chiaramente vedere dal suo profilo social, un’eccellente carriera da influencer.

Non soltanto esperienze televisive come presentatrice o come fotomodella, ma anche come vera e propria protagonista di videoclip musicali. Sembrerebbe, infatti, che la bellissima Giulia Belmonte sia stata la protagonista del video musicale del singolo ‘Dove e quando’ di Benji e Fede.

La Belmonte è incinta

Non sappiamo da quanto duri la sua relazione con Stash. Fatto sta che anche lei, appena resa nota la notizia della sua gravidanza, ha pubblicato questa foto su Instagram:

Insomma, non resta che fare tantissimi auguri a questa splendida coppia.