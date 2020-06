Da Ilary Blasi e Diletta Leotta a Giulia De Lellis, tutte pazze per il tema ‘animalier’: come riuscire ad abbinarlo in modo semplice e fashion

Si sa, la maggior parte delle tendenze in fatto di moda, arrivano proprio dal noto social network che ormai da anni sta spopolando nella nostra vita, stiamo parlando di Instagram. Sappiamo bene che la prima grande influencer Italiana è stata Chiara Ferragni, che ha fatto della propria passione un lavoro vero e proprio. Ha sempre raccontato che da ragazza la persone intorno a lei hanno mostrato scetticismo nei confronti del suo modo di fare e di trascorrere così tanto tempo a scattarsi fotografie. Adesso che è riuscita a creare un impero, probabilmente quelle persone si sono ricredute e ora sulla sua stessa scia, sono moltissime le ragazze che approdate su Instagram riescono ad ottenere un notevole successo. Tra queste ci sono sicuramente tre donne decisamente molto amate e apprezzate dal pubblico. Stiamo parlando di Ilary Blasi, Giulia De Lellis e Diletta Leotta. Le tre donne si occupano certamente di settori diversi, ma le legano due fattori comuni: la passione per la moda e il successo su Instagram.

Ilary Blasi, Giulia De Lellis e Diletta Leotta sono senza ombra di dubbio tra le donne italiane più belle e apprezzate dell’ultimo decennio. Le tre sono particolarmente seguite sui social network e in particolare su Instagram, dove danno consigli di bellezza e di salute a tutti i propri followers. Nell’ultimo periodo sono state particolarmente cliccate, per la nuova moda che sta spopolando, quella dell’animalier. Le tre hanno infatti pubblicato sui rispettivi canali Instagram degli scatti in cui indossano degli indumenti con stampa Animalier. Probabilmente a molti piace questo stile, ma non tutti sanno come poterlo abbinare al meglio. C’è da dire che questi capi sono molto versatili e si adattano a tutti i tipi di occasioni se indossati con gli accessori giusti. In genere si scelgono gonne, shorts oppure scarpe con queste stampe. Si può essere sportive con un bel leggins animalier, oppure uno shorts, abbinati con felpe basic e sneakers, oppure con una t-shirt bianca e il giubbotto di jeans.

L’outfit diventa invece elegante se alla gonna con stampa animalier, vengono abbinati magari un top di seta e sei sandali alti. In alternativa se sono gli accessori ad essere animalier, vi consigliamo invece un abbigliamento semplice, magari un tubino e un abitino a tinta unita e accessori non troppo vistosi, per rendere il look molto semplice e d’effetto. Nel caso in cui invece aveste dei ciclisti con stampa animalier, beh, le scelte sono due: potete abbinarvi una maxy felpa con scarpette da ginnastica per un look decisamente sportivo, oppure, felpa o maglioncino a corpo, con tacco comodo e maxy bag, per un look più casual.