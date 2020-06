Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono stati ripresi completamente di nascosto: sapete come sono stati ‘beccati’ i due piccioncini?

Andrea Damante e Giulia De Lellis, senza alcun dubbio, formano una di quelle coppie più amate ed apprezzate da tutto il pubblico italiano. Entrati nel mondo dello spettacolo grazie a Uomini e Donne (anche se il deejay veronese si era già fatto notare precedentemente nella prima edizione di Temptation Island), i due giovani ragazzi si sono facilmente lasciati conoscere ed apprezzare. Tanto che, ancora adesso, riscuotono un successo davvero incredibile. Nonostante la loro storia d’amore abbia subito diversi alti e bassi, Giulia ed Andrea continuano ad essere molto amati dai loro sostenitori. Lo testimoniano, non a caso, il numero di followers che entrambi, sui rispettivi canali social, detengono. Su Instagram, entrambi sono molto attivi. E, spesso e volentieri, rendono partecipi i loro sostenitori di tutto quando capita nelle loro vite. È accaduto anche qualche ora fa. Quando la bellissima influencer romana ha voluto condividere un’Instagram Stories davvero ‘particolare’. In queste immagini, Giulia ed Andrea sono ripresi di nascosto, ma sapete cosa stavano facendo? Diamoci uno sguardo insieme.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante beccati di nascosto: cosa stavano facendo

Come dicevamo precedentemente, quindi, Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono sempre molto attivi sui rispettivi canali social. Spesso e volentieri, infatti, la giovane coppia condivide dei teneri scatti fotografici o dei simpatici siparietti con i suoi sostenitori. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Stanno trascorrendo una serenissima serata in compagnia dei loro amici quando, improvvisamente ed inaspettatamente, i due ‘piccioncini’ sono stati ripresi di nascosto. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Anzi, per dirla meglio: cosa stavano facendo? Diamoci uno sguardo insieme:

Seppure siano stati separati più di un anno, sembrerebbe che Andrea Damante e Giulia De Lellis non abbiano mai perso la passione che li ha sempre contraddistinti. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, i due piccioncini sono stati ripresi di nascosto proprio mentre, in disparte dai loro amici, si scambiavano delle effusioni amorose su un divanetto.

Lo sfogo di Giulia su Instagram

Sono la vera e propria coppia del momento, Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Ed è proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, sono ‘bersaglio’ dei paparazzi. Tuttavia, proprio a tal proposito, l’influencer romana, pochissime ore fa, ha tenuto un duro sfogo su Instagram. ‘Ho rispetto per i paparazzi, ma quando entrano nelle proprietà private per scattare delle foto, non ci sto’, queste le parole che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha utilizzato pochissime ore fa sul suo canale social ufficiale.