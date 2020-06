Qualche ora fa, Alessandra Amoroso ha voluto dare a tutti i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa: la notizia tanto attesa.

È una delle vere e proprie regine di Instagram, Alessandra Amoroso. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex vincitrice di Amici è solita intrattenere e condividere con i suoi sostenitori tutti quello che le capita. Non soltanto, quindi, drastici cambi di look oppure imperdibili ritratti di famiglia, ma anche importanti novità riguardanti la sfera lavorativa. L’ultima, ad esempio, è stata data qualche ora fa. Tramite un post Instagram, infatti, la cantante salentina ha voluto condividere con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Che, da come si può chiaramente vedere dalla loro reazione, non soltanto li ha resi davvero felici, ma ha fatto anche realmente capire che questa è, senza alcun dubbio, una notizia che aspettavano tutti da tempo. Ma di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Alessandra Amoroso, splendido annuncio a sorpresa: l’attesa è finita

Adesso si che finalmente l’estate può iniziare. Anche perché, parliamoci chiaro, non si può assolutamente dare inizio alla stagione estiva se non c’è il tormentone di Alessandra Amoroso. E così, a distanza di un anno dall’uscita di ‘Mambo Salentino’, l’ex vincitrice di Amici si accinge a scalare le vette di ogni classifica italiano con i Boomdabash e il loro nuovo singolo. Ebbene si. È proprio questo lo splendido annuncio a sorpresa che, pochissime ore fa, la bellissima Amoroso ha voluto fare ai suoi numerosi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, Alessandra è sempre solita interagire e comunicare con i suoi followers su Instagram. Lo ha fatto anche già in precedenti occasioni. E lo ha ribadito qualche ora fa. Quando, inaspettatamente, ha voluto dare ai suoi fan questa notizia tanto attesa. Certo, la sua ‘Big Family’ aveva già intuito qualcosa, c’è da ammetterlo. Eppure, adesso abbiamo la conferma. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Il nuovo tormentone estivo di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash si chiamerà ‘Karaoke’ e, diciamoci la verità, ha tutte le carte in regole per ottenere un successo sconsiderato. Proprio come con ‘Mambo Salentino’, l’ex vincitrice di Amici e il gruppo musicale pugliese si accingono ad essere i veri e propri protagonisti di questa stagione 2020.

Inutile dirvi che, in un batter baleno, il post in questione è stato completamente bombardato. Non soltanto da Emma Marrone, come si vede chiaramente dalla foto riproposta in alto, ma anche da tantissimi altri personaggi televisivi e non. Insomma, una notizia tanto attesa. E che, senza alcun dubbio, è stata presa più che bene. Noi non vediamo l’ora di ascoltarlo, voi?