Andrea Damante, splendido annuncio sui social: “Ora è ufficiale”, le parole dell’ex tronista fanno impazzire i fan, ecco cosa ha detto nelle sue storie Instagram.

Andrea Damante è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis è uno degli argomenti più cliccati di questo ultimo periodo. I due si sono ritrovati durante la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, che hanno trascorso insieme nella casa di lei in provincia di Roma. La loro vita è costantemente sotto i riflettori, perché la coppia è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i fan la propria vita quotidiana. Giulia è sempre pronta a mostrare ai suoi tantissimi followers cosa fa ogni giorno, dai momenti di lavoro a quelli privati e personali insieme a Damante, anche lui sempre pronto ad aggiornare il suo profilo Instagram da oltre 2 milioni di followers. Ieri i due hanno trascorso la giornata in barca a Ponza con alcuni amici, pubblicando continuamente video e foto della loro splendida gita. Andrea ha colto l’occasione per fare uno splendido annuncio, che ha reso felicissimi i loro fan: “Ora è ufficiale”, ha detto. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Andrea Damante, splendido annuncio su Instagram: “Ora è ufficiale”, ecco le sue parole, la gioia dei fan

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono davvero una coppia splendida, che è riuscita a ritrovarsi dopo ben due rotture. Oggi i due sono felicissimi insieme e nell’ultimo periodo sono circolate diverse voci e indiscrezioni che li vorrebbero presto sposi. Secondo alcuni, infatti, il dj avrebbe chiesto la mano della De Lellis, che avrebbe detto sì. Ieri Andrea, mentre era in barca con Giulia e alcuni amici, ha fatto un annuncio ufficiale. No, non si tratta delle nozze, almeno per ora, ma di una cosa che riguarda il suo lavoro. Il ‘Dama’ ha infatti annunciato che da luglio ricomincerà a suonare in giro per i locali: “Ora è ufficiale, è una bellissima notizia. E’ successo prima di quanto mi aspettassi”, ha detto nelle sue storie Instagram, “A luglio si torna a suonare. I dettagli tra qualche giorno, siamo carichissimi. Ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ci vedremo presto”, ha poi annunciato.

Dopo uno stop dovuto all’emergenza Coronavirus, dunque, Andrea riprenderà il suo lavoro di dj, per la gioia dei suoi tantissimi fan, impazienti di ascoltarlo di nuovo e dunque felicissimi per questa fantastica notizia.