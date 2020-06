Elodie, inedito retroscena sul suo passato: è accaduto dopo X-Factor

Elodie ha raccontato un inedito retroscena sul suo passato: è accaduto subito dopo la sua partecipazione al talent X-Factor.

Elodie è una delle cantanti più emergenti del nostro panorama musicale. Seppure giovanissima, la romana decanta di un successo davvero clamoroso. Numerosi, infatti, sono i suoi singoli musicali che, in un batter baleno, sono diventati dei veri e propri tormentoni. A partire, quindi, da ‘Pensare Male’. Fino a ‘Guaranà’, uscito, tra l’altro, pochissimi giorni fa. Tuttavia, se adesso Elodie decanta di un successo pazzesco e di una carriera davvero eccellente, in passato non è sempre stato così. A raccontarlo è stata la diretta interessata. Ospite del salotto televisivo di Francesca Fialdini, l’ex concorrente di Amici si è completamente svelata senza peli sulla lingua. Raccontando, quindi, non soltanto del suo passato e della sua infanzia, ma anche di un inedito retroscena che risale alla sua precedente partecipazione ad X-Factor. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Elodie, l’inedita retroscena dopo la partecipazione ad X-Factor: l’ha svelato adesso

Ospite della nuova puntata del programma televisivo di Francesca Fialdini ‘Da noi…a ruota libera’, Elodie si è raccontata senza troppi filtri. Come siamo completamente abituati a vederla e ad ascoltarla, l’ex concorrente di Amici ha svelato praticamente tutto della sua vita e non. A partire, quindi, dalla sua infanzia in un quartiere di Roma. Fino al successo di questi ultimi periodi. Da quando il suo percorso ad Amici è terminato, la romana ha cavalcato la cresta dell’onda. Non soltanto, infatti, è stata la voce di numerosi singoli di successo e, soprattutto, di veri e propri tormentoni, ma è stata anche la vera e propria protagonista di quest’ultima edizione di Sanremo con la sua ‘Andromeda’. Ecco, ma è sempre stato così? Stando a quanto raccontato alla simpaticissima Francesca Fialdini, sembrerebbe proprio di no. In diretta televisiva, infatti, la cantante romana ha raccontato di un inedito retroscena del suo passato. Risalente, in particolare, alla sua precedente partecipazione ad X-Factor.

Quando Elodie ha partecipato per la prima volta in un talent televisivo ed, in particolare, ad X-Facort, la cantante romana aveva soltanto 18 anni. Eppure, questa esperienza l’ha profondamente ‘cambiata’. Anche perché, come alcuni ricorderanno, l’ex concorrente di Amici non è arrivata in finale. Ecco. È proprio questo ‘insuccesso’ che ha condizionato gli anni seguenti. ‘Non l’ho presa proprio bene. Non credevo molto in me e quel rifiuto mi ha convinto che avevo ragione. Io non ho cantato per quattro o cinque anni, neanche sotto la doccia. Avevo un rifiuto. Ho ricominciato a 23 anni’, ha raccontato Elodie, molto probabilmente, per la prima volta. Insomma, un retroscena davvero inedito, c’è da ammetterlo.