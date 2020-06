Quando inizia Ballando con le stelle 2020? TvBlog fa sapere la data ufficiale di partenza: c’è anche una novità che riguarda il cast di concorrenti!

L’emergenza Coronavirus ha stravolto il palinsesto televisivo ed ovviamente, le programmazioni. Molte trasmissioni hanno sospeso la loro messa in onda: uno dei primi programmi Rai cancellati a marzo è stato Ballando con le stelle. La nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci doveva partire a fine marzo con il nuovo cast di concorrenti. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non ha permesso la messa in onda della nuova edizione: i vertici Rai hanno preferito far slittare la partenza della trasmissione. Quando inizierà dunque il programma in cui concorrenti VIP danzano con ballerini professionisti? TvBlog ha svelato la data!

Ballando con le Stelle 2020, quando inizia: spunta la data ufficiale, c’è una novità

A svelare la notizia è TVBlog: Ballando con le Stelle 2020 tornerà il 12 settembre, naturalmente su Rai Uno. Il portale conferma sia la giuria che il cast di concorrenti e svela che ci sarà una novità! “Si starebbe infatti pensando di innestare un nome nuovo, si dice anche molto forte, fra i concorrenti già annunciati. Il programma sarà composto da 10 puntate e quello di Ballando con le stelle 2020 sarà solo il primo impegno per Milly Carlucci ed il suo team, che sta già lavorando alla seconda edizione del Cantante mascherato” scrive TvBlog.

La data di partenza dunque è stata fissata per sabato 12 settembre alle ore 20:40, dubito dopo il TG1. Giuria e cast confermato, resta solo l’attesa ed il desiderio di scoprire chi sarà la ‘novità’. Restiamo in attesa di ulteriori news. Intanto Milly Carlucci attraverso il canale social del programma tiene compagnia al suo pubblico: i ballerini professionisti di ‘Ballando con le stelle’ regalano workout inediti ai loro fan!