Uomini e Donne, il tronista Carlo Pietropoli nell’occhio del ciclone: bufera sulla sua scelta imminente, scopriamo insieme cos’è successo

Nonostante il programma più seguito di Maria De Filippi abbia incontrato non poche difficoltà a causa del Coronavirus. Entrati nel vivo dei troni di Carlo e di Sara, purtroppo il percorso ha dovuto subire una brusca frenata, proprio a causa dell’arrivo del Virus in italia. I due tronisti hanno così lasciato in sospeso il loro percorso, a differenza della collega Giovanna Abate che invece insieme a Gemma Galgani è stata protagonista delle nuove formule del programma per permettere ai telespettatori di poter continuare ad intrattenersi con le loro storie d’amore e ai tronisti di trovare la loro anima gemella. Nel corso di questi tre mesi sono successe molte cose e molti sono stati i colpi di scena avvenuti negli studi Elios di Via Tiburtina a Roma. Ma una cosa è certa, il momento della scelta per i tronisti si sta avvicinando e su quella del tronista Carlo Pietropoli sta per arrivare una bella burrasca. Negli ultimi giorni sulla prossima scelta del tronista se ne stanno dicendo di ogni e in merito anche le corteggiatrici si sono espresse…

Uomini e Donne, Carlo Pietropoli: bufera sulla scelta imminente

Il tronista Carlo Pietropoli è prossimo alla scelta e proprio in merito a questa situazione il web si sta letteralmente scatenando. Sono alcuni giorni che in merito alla scelta del ragazzo, si vocifera che in realtà Carlo abbia fatto già la propria scelta e Cecilia Zarringo sia la fortunata. Secondo i rumors i due avrebbero iniziato una conoscenza al di fuori del programma, ma ovviamente questi sono solamente rumors senza prove concrete. Altro pettegolezzo che ha investito il giovane modello è stato certamente quello della tronista Ginevra.

Qualcuno avrebbe infatti insinuato che la ragazza sia diventata la preferita del tronista e quindi la sua scelta. Ma la ragazza ha deciso di smentire queste voci attraverso una Instagram Stories. Insomma, nel web attualmente stanno circolando più e più voci, tutte però risultano essere sempre senza fondamento. Nessuna di queste voci è mai stata supportata da delle prove concrete. Non ci resta quindi aspettare le prossime puntate per scoprire chi sarà la fortunata durante la scelta. Nel frattempo aspettiamo anche news da parte della redazione sulla prossima scelta di Sara.