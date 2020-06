Sonia Bruganelli, la ‘particolare’ mascherina scatena le polemiche: lo scatto pubblicato dalla moglie di Paolo Bonolis fa discutere, ecco tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice conosciuta dal grande pubblico soprattutto per essere la moglie di Paolo Bonolis, che è senza alcun dubbio uno dei conduttori di punta del palinsesto televisivo italiano. I due sono sposati dal 2002 e hanno tre figli, che si aggiungono ai due avuti dal conduttore dal precedente matrimonio con Diane Zoeller. La coppia è molto unita e affiatata, come dimostrano anche i tanti siparietti che la Bruganelli pubblica sul suo profilo Instagram da oltre 550mila followers, nei quali spesso prende amorevolmente in giro suo marito per la sua scarsa attitudine con l’utilizzo dei social. La Bruganelli ha una forte personalità, che la porta a dire sempre quello che pensa senza peli sulla lingua. Caratteristica, questa, che a volte le costa anche delle critiche. Molti l’hanno accusata più volte di ostentare la sua ricchezza, ma lei ha sempre risposto per le rime. Poco fa, invece, ha fatto discutere uno scatto che l’imprenditrice ha pubblicato, nel quale mostra la sua ‘particolare’ mascherina: ecco cos’è successo.

Sonia Bruganelli, la ‘particolare’ mascherina scatena le polemiche: ecco cos’è successo alla moglie di Bonolis

Sonia Bruganelli è sempre molto attiva sui social e pubblica spesso immagini del suo lavoro e della sua vita familiare con Bonolis e i loro figli. Poco fa, ad esempio, ha condiviso uno scatto in cui ha mostrato la sua ‘particolare’ mascherina, ma il suo gesto non è andato giù a molti dei suoi followers, scatenando una polemica. La Bruganelli, infatti, indossa una mascherina griffata, che appartiene a una ‘limited edition’, e lo ha sottolineato nella didascalia del suo post: “Si vede dagli occhi che sono fiera della mia mascherina?”, ha scritto in tono ironico l’imprenditrice. Il suo post, però, ha ricevuto molte critiche, perché secondo alcuni la donna avrebbe dovuto donare le mascherine, anziché sponsorizzarle sui social.

Non sono mancati, però, anche tanti complimenti alla moglie di Bonolis per la sua bellezza e la sua simpatia. Voi da che parte state?