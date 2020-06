Un’ex coppia di Temptation Island ha confessato di vivere un periodo un po’ particolare: ecco di chi si tratta e, soprattutto, le parole di lei.

Temptation Island, lo sappiamo, è uno dei programmi televisivi più seguiti durante la stagione estiva. Entrato nelle case di tutti gli italiani diversi anni fa con il nome di ‘Vero Amore’, Maria De Filippi ha voluto riproporlo diversi anni con il titolo di ‘Temptation Island’. E da lì, lo sappiamo, il successo è stato davvero spietato. Ogni anno, infatti, arrivano numerose proposte da parte di fidanzati e fidanzate che vogliono mettere alla prova i loro sentimenti. Ecco. Proprio a proposito di questo, pochissime ore fa, un’ex coppia del programma ha fatto una clamorosa confessione a tutti i loro sostenitori. In questa Instagram Stories, infatti, la giovanissima ragazza in questione ha ammesso di vivere un periodo un po’ particolare con il suo compagno. Ecco, ma di chi si tratta nello specifico? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, ex coppia ammette: ‘È un periodo particolare’, di chi si tratta

Jessica Battistello ed Andrea Filomena sono stati i protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Temptation Island. Giunti sull’isola delle tentazioni dopo diversi anni di fidanzamento, i due giovani ragazzi hanno messo alla prova i loro sentimenti. E, come sappiamo, il loro percorso non è andato a buon fine. La ragazza, infatti, ha immediatamente legato con il single Alessandro Zarino. E il bel Filomena, dal canto suo, non ha affatto apprezzato il comportamento della fidanzato. Tanto che, ancora prima dello scadere dei 21 giorni canonici previsti dal programma, hanno lasciato il programma ognuno per conto proprio. Tuttavia, con il passare del tempo ed attutita la rabbia, i due sono riusciti a chiarirsi. E, soprattutto, a ritornare insieme. Da quel momento, sono passati diversi mesi. Eppure, sembrerebbe che ci sia qualcosa che non va per il verso giusto. A rivelare ogni cosa è stata la bellissima Battistello. Che, tramite un’Instagram Stories, ha spiegato ogni cosa.

‘Non posso negare che sia un periodo un po’ particolare’, ha risposto Jessica Battistello a chi la ha chiesto come stesse proseguendo la storia d’amore con Andrea Filomena. Non sappiamo cosa stia esattamente accadendo all’ex coppia di Temptation Island. Anche perché la Battistello, da come si può chiaramente vedere, non ha specificato nulla. Tuttavia, ciò che conta sapere e che, d’altra parte, anche Jessica ha rimarcato, è che l’amore tra i due ragazzi c’è e che è davvero profondo. ‘Lui per me è famiglia. Per questo c’è e ci sarà sempre’, ha concluso la Battistello.

