Uomini e Donne, Giovanna e Sammy dopo la scelta: “Adesso c’è una sorpresa”, cosa è accaduto dopo la puntata.

Oggi, lunedì 8 giugno, è andata in onda una delle puntate più attese di Uomini e Donne. Si, perché abbiamo potuto assistere finalmente alla scelta di Giovanna Abate, la bella romana dagli occhi blu, protagonista del Trono Classico. Una decisione non facile per lei, divisa tra l’interesse per Davide Basolo, ovvero l’Alchimista, e Sammy Hassan. Ma alla fine, il suo cuore ha parlato, ed è stato quest’ultimo ad avere la meglio. Un percorso fatto di alti e bassi, quello tra Giovanna e Sammy, e il corteggiatore ha voluto tenere sulle spine la tronista fino alla fine! La sua risposta, infatti, non è stata immediatamente ‘si’! Il bel romano ha finto di dire no, uscendo dallo studio, tra lo stupore e la rabbia di Giovanna. Alla quale però, dopo un po’, è esploso il cuore di gioia. E dopo la puntata, i due hanno rilasciato una breve intervista dietro le quinte, dove hanno raccontato le loro emozioni post scelta. È proprio a questo punto che un autore di Uomini e Donne si lascia scappare una frase che non è passata inosservata. Scopriamo di più!

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: “Adesso c’è una sorpresa”, cosa accadrà alla coppia?

Finalmente ci siamo! Sammy e Giovanna sono ufficialmente una coppia! Nonostante le liti e le incomprensioni, tra i due il sentimento era tangibile. E ora la coppia è pronta a viversi al di fuori della trasmissione, a telecamere spente. Dopo la puntata, i due hanno raccontato le loro emozioni. Sammy ha sottolineato come, anche se forse da casa non ci è percepito, quello che hanno vissuto nelle loro esterne è stato davvero qualcosa di forte. Soprattutto attraverso gli sguardi. Ed è proprio dello sguardo di Sammy che Giovanna ha parlato, ammettendo che, anche durante i litigi, il corteggiatore aveva un modo di guardarla che le faceva subito tornare il sorriso. Insomma, un lieto fine che forse non tutti si aspettavano, ma un meraviglioso finale per questa conoscenza. Che proseguirà, quindi, al di fuori della trasmissione. Ma attenzione, proprio al termine della clip con la loro intervista pubblicata su Witty, un autore di Uomini e Donne ha pronunciato questa frase: “A quanto pare però adesso c’è una sorpresa”. Una frase che non è passata inosservata! A cosa si riferirà l’autore? Di quale sorpresa si tratta?

Sammy sorride e dopo aver svelato di non amare le sorprese esclama: “Oggi non è giornata”. In molti si sono chiesti cosa potrebbe nascondersi dietro quella frase, ma, la clip termina con un misterioso ‘Continua…’, senza specificare altro Cosa accadrà a Giovanna e Sammy? C’è chi, sul web, ha avanzato l’ipotesi di una partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island. Non ci resta che attendere qualche informazione in più su questo misterioso annuncio! E voi, cosa ne pensate della coppia appena nata a Uomini e Donne? Vi piacciono Giovanna e Sammy insieme?