Uomini e Donne, la scelta di Giovanna Abate che divide il pubblico: il commento di Giulia D’Urso spiazza tutti sul web, cos’è successo e cos’ha detto

Erano ormai settimane che stavamo aspettando la scelta della tronista più discussa e amata di quest’ultima stagione di Uomini e Donne, Giovanna Abate. Con l’arrivo della pandemia, il programma ha ovviamente chiuso i battenti e con solo dopo qualche settima, la padrona di casa e tutti i suoi collaboratori hanno deciso di cercare una soluzione affinché il programma potesse tornare in onda rispettando però tutte le precauzioni e le regole imposte dal Governo con i DPCM. Dopo che l’emergenza è rientrata il programma ha ripreso ad andare in onda all’interno degli studi Elios di via Tiburtina a Roma, seppur con delle nuove regole, quali il distanziamento sociale. La corteggiatrice prima e tronista poi, Giovanna, ha emozionato tutti con la sua scelta e il suo percorso diviso tra l’odi et amo per Sammy Hassan e la conoscenza con il misterioso e affascinante Alchimista, Davide Basolo. La Abate ha preferito il dj Hassan all’alchimista che in queste settimane ha fatto letteralemente impazzire i fan italiani della trasmissione.

Uomini e Donne, la scelta di Giovanna Abate: il commento di Giulia D’Urso

Dopo la puntata moltissimi sono stati i commenti degli ex volti del programma, tra questi anche Giulia D’Urso, attuale compagna di Giulio Raselli, ex tronista che preferì proprio la D’Urso alla Abate, poi salita al trono. C’è da dire che anche Raselli nei giorni scorsi ha deciso di dire la propria in merito al trono della Abate, ritenendo che Hassan fosse la scelta della Abate e che fosse l’uomo giusto per lei dato il suo carattere forte e virile. Oggi pomeriggio, dopo aver seguito la scelta della ragazza, anche la D’Urso ha voluto dire la propria. La giovane corteggiatrice si è infatti difesa d coloro che l’hanno accusata di guardare la puntata della scelta per ‘schernire’ la Abate. Dii tutta risposta Giulia ha fatto presente che è felicemente fidanzata da oltre 5 mesi, che convive e che nonostante le due non si siano state simpatiche durante la permanenza a Uomini e Donne, adesso che non sono più rivali in amore, le augura il meglio e no potrebbe essere più felice se anche lei trovasse la felicità e la serenità al fianco di qualcuno.

Anche lei ha affermato di vederla molto bene al fianco di Hassan e che ha seguito con piacere il trono della Abate e le augura davvero il meglio!