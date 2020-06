Uomini e Donne, Giovanna Abate dopo la scelta: il gesto inaspettato per l’opinionista della trasmissione.

È andata in onda oggi la penultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Una puntata speciale, dato che finalmente abbiamo ammirato la scelta di Giovanna Abate. La bella tronista, divisa tra l’interessa per Davide e Sammy, è arrivata ad una conclusione: il suo cuore batte solo per Sammy! E quest’ultimo, dopo uno scherzo decisamente ‘malefico’, ha stupito la sua Giovanna, offrendole un mazzo di rose e il suo ‘si’! Un lieto fine che ha emozionato tutti, compresa Raffaella Mennoia, che sul suo Instagram ha dedicato un dolcissimo post alla coppia appena nata in trasmissione. Ed anche Gianni Sperti, noto opinionista della trasmissione, ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. E che riguarda proprio la tronista. Scopriamo di cosa si tratta!

Uomini e Donne, Giovanna Abate dopo la scelta: il gesto inaspettato per Gianni Sperti

Una scelta che ha emozionato tutti, quella andata in onda oggi a Uomini e Donne. Nonostante le liti e le incomprensioni degli ultimi mesi, Giovanna e Sammy non hanno potuto che ‘arrendersi’ ai loro sentimenti. La coppia è pronta a viversi la loro storia senza le telecamere, ma sarà sempre grata a Maria De Filippi e a quanti hanno reso possibile la loro conoscenza attraverso il programma. A questo proposito, dopo la puntata di oggi, l’opinionista Gianni Sperti ha pubblicato uno scatto nelle sue stories che conferma lo splendido rapporto che ha con la tronista. Uno scatto che ritrae proprio un pensiero che Giovanna ha voluto destinargli. Date un’occhiata:

Un dolce regalo per Gianni, che nel corso del suo percorso nella trasmissione ha sempre supportato Giovanna, consigliandola ed aiutandola. Un legame speciale, che non si esaurirà di certo con il termine dal programma. E voi, cosa ne pensate della nuova coppia nata a Uomini e Donne? Vi piacciono Sammy e Giovanna insieme?