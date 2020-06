Alessandra Amoroso confessa come ha trascorso la quarantena e perchè è stata assente sui social: ecco le sue parole.

Venerdì 12 giugno uscirà il nuovo brano di Alessandra Amoroso in collaborazione con il gruppo Boomdabash: il titolo è ‘Karaoke’ e cresce l’attesa di ascoltare il nuovo successo della famosa cantante. L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria de Filippi, programma nel quale si è presentata a soli 17 anni: il 14 settembre del 2009 è stata proclamata vincitrice del talent show nell’ottava edizione. Il successo è stato immediato: i brani della giovane di Galatina hanno scalato le classifiche italiane. Alessandra ha ricevuto 7 Wind Music Awards, due MTV Awards ed un Best Europe South Act! Molto attiva anche sui social, la cantante ha fatto preoccupare i suoi fan durante il periodo di quarantena: per un po’ è stata totalmente assente ed ha fatto sospettare tutti. Finalmente con un post su Instagram ha raccontato cosa le è successo. Ecco le sue parole.

Alessandra Amoroso: “Le mie emozioni sono state azzerate”, lo confessione sui social

Alessandra Amoroso oggi, 9 giugno, ha pubblicato un post su Instagram non solo per ricordare a tutti che il 12 giugno uscirà il suo nuovo brano, in collaborazione con i Boomdabash, ma anche per confessare cosa le è successo durante la quarantena. E’ stato un periodo particolare quello vissuto durante l’emergenza Coronavirus: le sue emozioni, ha spiegato, si sono azzerate e l’hanno fatta chiudere in se stessa. Ecco le sue parole sui social: “Quando ho sentito il brano per la prima volta un’emozione mi è esplosa dentro come una scintilla. Come alla maggior parte di noi la pandemia mi ha dato e tolto tante cose, tra queste il mio decantato entusiasmo e le mie emozioni che sono state azzerate facendomi chiudere in me stessa…La voglia dei Boomdabash di ritornare insieme a me a fare qualcosa di bello attraverso una delle cose che amo fare di più – cantare – mi ha ridonato entusiasmo e voglia di fare, speranza, forza, voglia di crederci”.

La Amoroso ha svelato che in ‘Karaoke’ c’è amicizia, valori e radici e noi non vediamo l’ora di ascoltarlo. Ha concluso il suo messaggio ai fan così: “Voglia di esserci e cambiare sperando in un futuro migliore! Vi voglio davvero un gran bene… e che l’estate abbia inizio PER TUTTI! Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me, in noi!”.