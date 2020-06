Benedetta Rossi ed Antonella Clerici fanno sognare tutti i loro sostenitori: su Instagram spunta una richiesta davvero ‘particolare’.

Sono le due vere e proprie regine della cucina e, da quanto traspare, anche di Instagram, Benedetta Rossi ed Antonella Clerici. Con dei profili social ricchi di followers, ma soprattutto super attivissimi, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e l’attuale colonna portante di ‘Fatto in casa per voi’ decantano di un successo davvero invidiabile. Tramite i loro canali social ufficiali, infatti, le due donne non perdono mai occasione di poter interagire e comunicare con i loro sostenitori. Lo sa bene la simpaticissima Benedetta. Che, spesso e volentieri, condivide tutto ciò che le capita con i suoi seguaci. Lo ha fatto anche Domenica scorsa, sapete?. Quando, con una tenerissima fotografia in compagnia di Nuvola, ha augurato una buona giornata ai suoi fan. Uno scatto che, diciamoci la verità, non è assolutamente passato inosservato. Soprattutto ad Antonella Clerici. Che, prontamente, ha risposto. Come immediata, tra l’altro, è stata anche la reazione dei loro sostenitori. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme.

Benedetta Rossi ed Antonella Clerici fanno sperare i loro fan: di che cosa si tratta

Anche Domenica scorsa, com’è suo solito fare, Benedetta Rossi ha condiviso un tenerissimo scatto insieme al suo cane Nuvola. È proprio per questo motivo che, così come un po’ di tempo fa, non è affatto mancato il commento di Antonella Clerici.

Ecco. È proprio questo semplicissimo commento che Antonella Clerici ha fatto appena Benedetta Rossi ha condiviso questo scatto social. Un gesto che, diciamoci la verità, non è affatto passato inosservato. E che, in un batter baleno, ha entusiasmato e resi felici i loro sostenitori. Sapete perché? Capiamolo molto più da vicino.

Il feeling che c’è tra le due regine della cucina, ammettiamolo, è davvero speciale. È proprio per questo motivo che, appena resisi conto di questo, i loro sostenitori non hanno potuto fare a meno di proporre un programma insieme. Antonella e Benedetta accetteranno l’idea dei loro fans? Chi lo sa! Fatto sta che, se realmente una cosa del genere si realizzasse, si tratterebbe di qualcosa di straordinario per davvero.