Elena Santarelli si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni: la conduttrice ed attrice ha parlato della malattia del figlio, ora superata, e di come sta oggi. Ecco le sue parole.

Elena Santarelli è uno dei personaggi televisivi più amato in Italia: è nata a Latina il 18 agosto del 1981 ed è una conduttrice, attrice e modella. Dalla sua storia d’amore con il calciatore Bernardo Corradi ha avuto due figli: Giacomo, nato nel 2009 e Greta Lucia, nata nel 2016. Nel 2017 Elena ha dovuto fare i conti con un terribile male, la malattia di suo figlio Giacomo: il bambino ha lottato contro il cancro. Dopo terapie in ospedale ed un’operazione, oggi sta bene ma quanto accaduto non ha fatto dormire per tante notti la showgirl. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la Santarelli ha usato parole davvero commoventi.

Elena Santarelli: “La mia vita su Instagram è tutta sorrisi”, la confessione

“La mia vita su Instagram è tutta sorrisi, ma il bip bip del macchinario a cui i bambini sono attaccati negli ospedali ce l’ho sempre in testa. Ora ci penso e mi addormento, prima non dormivo” sono le parole di Elena Santarelli a Tv Sorrisi e Canzoni. La famosa showgirl ha parlato del lungo e buio periodo in cui suo figlio Giacomo si è ammalato. I social raccontano una versione della sua vita, la realtà è ben altra, ha voluto confessare la conduttrice ed attrice italiana. Il suo bimbo che a luglio compirà 11 anni è guarito e sta bene: si sottopone a controlli regolare, ha superato anche gli effetti delle cure. “Dopo che finisci la chemioterapia, il sistema immunitario si ristabilisce” ha spiegato durante l’intervista la Santarelli. Il forte stress che ha subito la showgirl è stato molto forte tanto da provocarle un crollo emotivo: Elena ha deciso di seguire una terapia psicologica che ad oggi ha concluso. “L’ho finita ma ogni tanto sento il bisogno di aggiustare il tiro” sono le sue parole.