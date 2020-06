Filippo Bisciglia e Pamela Camassa diventeranno genitori? Spunta la verità

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa potrebbero presto diventare genitori? Spunta finalmente la verità: ecco le parole del conduttore

Filippo e Pamela sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due sono fidanzati da circa dodici anni, ma non hanno mai avuto figli. Di recente però, in un’interista rilasciata al settimanale Nuovo, la donna ha confermato di essere pronta per diventare mamma: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”. E proprio su Nuovo Tv si legge che Bisciglia sarebbe pronto ad annunciare la gravidanza della sua Pamela durante una puntata di Temptation Island, programma condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa diventeranno genitori?

La notizia della presunta gravidanza della Camassa è stata ripresa da moltissimi siti web e si è diffusa a macchia d’olio in poche ore. I fan della coppia erano molto felici di poter festeggiare a breve l’arrivo di un bambino. Bisciglia, però, è stato costretto a smorzare l’entusiasmo e tra le stories del suo account Instagram ha smentito la notizia: “Mentre stavo pitturando casa mi sono arrivati messaggi di amici giornalisti che mi facevano gli auguri. Mi trovo costretto, purtroppo, a smentire la notizia. Non so perchè l’abbiano scritto“. Pamela dunque non è incinta e i due fidanzati (almeno per il momento, come sottolineato da Filippo) non diventeranno genitori. Il conduttore di Temptation Island poi ha aggiunto: “Per il momento no, però chissà in futuro…“. Bisciglia, come sappiamo, desidera diventare papà e sta cercando di convincere la sua compagna. Pamela, come dichiarato nell’intervista a Nuovo, sembrerebbe pronta a diventare mamma e se questa non è stata la volta giusta, probabilmente in futuro i due potranno veramente annunciare la notizia della gravidanza.

Bisciglia poi ha concluso le sue stories di Instagram scrivendo: “Aspettando news“. Il conduttore come sappiamo sarà impegnato nei prossimi giorni con le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda a luglio. Filippo è diventato il timoniere di questo reality show. Il suo posto nel cast non è mai messo in discussione. Bisciglia sembra pronto per questa nuova edizione del reality show, che sicuramente sarà particolare perchè viene dopo l’emergenza Coronavirus, che ha messo letteralmente in ginocchio il paese ed ha stravolto anche i palinsesti televisivi. La messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, però, non è a rischio.