La Cattedrale del Mare 2 si farà: in Spagna sono al lavoro, ecco cosa succederà nella seconda stagione della famosa serie televisiva in onda su Canale 5.

La Cattedrale del Mare è un’avvincente serie spagnola tratta dal romanzo storico di Ildefonso Falcones. Racconta le vicende turbolente di Arnau Estanyol, ex servo della gleba alla ricerca della propria emancipazione dalla condizione di umile fuggitivo. Questa sera di 9 giugno è andata in onda l’ultima ed attesissima puntata: il settimo e l’ottavo episodio dal titolo ‘Vendetta’ e ‘Condannato’! I telespettatori si chiedono: La Cattedrale del Mare 2 si farà? La risposta è sì! In Spagna si sta lavorando alla serie televisiva approdata inizialmente su Netflix nel 2018 e che ha riscosso un enorme successo! In Italia è stata trasmessa grazie a Mediaset ed il pubblico è curioso di sapere cosa succederà nella seconda stagione.

La Cattedrale del Mare 2 si farà: produzione al lavoro sul secondo romanzo, le anticipazioni

E’ partita il 19 maggio 2020 la fiction di Canale 5, La Cattedrale del Mare: terminata questa sera di 9 giugno con l’ultima puntata, i telespettatori sono curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione. La risposta è sì! In Spagna stanno lavorando per La Cattedrale del Mare 2: l’emergenza Coronavirus ha purtroppo temporaneamente bloccato tutto, ma sul web si legge che presto si dovrebbero registrare nuovi episodi! Su Fanpage si legge che il sito spagnolo El Periodico ha fatto sapere che Netflix e Atresmedia vorrebbero siglare un accordo con Diagonal Tv per produrre i nuovi episodi.

Cosa vedremo nella seconda stagione? La trama si baserà su un nuovo romanzo di Ildefonso Falcones, ‘Gli eredi della Terra’ pubblicato nel 2016 come proseguo del romanzo La Cattedrale del Mare. Arnau sarà di nuovo protagonista ma non sarà solo: al centro della scena ci saranno anche Hugo e Bernat! Ambientato a Barcellona nel XIV secolo, vedremo Arnau invecchiato che si gode la famiglia ed il suo lavoro di amministratore del Piatto dei Poveri. Tantissimi colpi di scena, come la morte di Re Pietro e la salita al trono di Giovanni, scortato dai Puig, nemici di Arnau. Comincia il countdown verso l’arrivo de La Cattedrale del Mare 2. Molto probabilmente rivedremo Aitor Luna e Michelle Jenner nei panni di Arnau e Mar, invecchiati grazie al trucco: non si ha alcuna certezza, la produzione custodisce ancora il segreto.