A poche ore dall’ultima puntata di Uomini e Donne, Sara e Sonny hanno pubblicato la loro prima foto di coppia: Instagram è in delirio per loro.

Con oggi, martedì 9 Giugno, si è conclusa una nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo quasi nove mesi di incredibile messa in onda, il famoso e seguitissimo dating show di Maria De Filippi ha salutato il suo caro e tanto amato pubblico italiano. E per farlo, ammettiamolo, ha scelto un modo davvero invincibile. Ci riferiamo, infatti, alla messa in onda delle scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Nonostante durante il periodo dell’emergenza Coronavirus, di loro non se n’è più parlato, i due giovani tronisti hanno ugualmente deciso di aprire il loro cuore al loro pretendente preferito. La romana, come raccontato in un nostro articolo, ha scelto Sonny Di Meo. Mentre Carlo, dal canto suo, la bellissima Cecilia Zagarrigo. Ma ecco, a proposito della prima coppia, sapete che, qualche ora fa, hanno pubblicato la loro prima foto su Instagram?

Sara e Sonny, prima foto di coppia dopo Uomini e Donne: l’immagine su Instagram

Seppure il loro percorso a Uomini e Donne sia stato ricco di alti e bassi, la quarantena imposta a causa dell’emergenza Coronavirus, ha fatto capire a Sara Shaimi di provare un forte interesse per Sonny Di Meo. È proprio per questo motivo che, a finitura del suo percorso nel dating show di Canale 5, non ha potuto fare a meno di sceglierlo. E di coronare il suo più grande desiderio: quello di viverlo costantemente al di fuori del contesto televisivo. E, stando a quanto traspare dalle ultime Instagram Stories, sembrerebbe che ci stia riuscendo davvero alla grande. Non sappiamo esattamente quando Sara abbia fatto la sua scelta. Tuttavia, i due giovani ragazzi risultano essere ancora insieme. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, hanno condiviso anche la loro prima foto di coppia.

Sono in riva al mare, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto. E in questo tenero abbraccio e bacio si capisce perfettamente che quello che Sara e Sonny stanno costruendo è qualcosa di realmente forte. Non siamo stati i soli a capirlo, ma anche i loro sostenitori. Che, in un batter baleno, hanno letteralmente bombardato il post in questione di likes e di commenti. Buona vita, ragazzi!