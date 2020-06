Uomini e donne, l’ultima puntata e cosa verrà trasmesso al suo posto?

Quale programma prenderà il posto di Uomini e Donne arrivato ormai alla sua ultima puntata?

Fan di Uomini e Donne, tenetevi forte. Pare che la tragica data sia arrivata. Oggi, martedì 9 giugno 2020 va in onda l’ultima puntata della stagione difficile e tormentata del programma di Maria De Filippi. Dopo aver visto la scelta di Giovanna Abate scopriremo anche quali sono le scelte degli altri due tronisti il cui percorso è stato interrotto per via del Coronavirus e della pandemia. Ci siamo insomma, anche quest’anno il programma è terminato e sta già lasciando un grande vuoto nel cuore dei telespettatori. Cosa succederà quindi in questa ultima puntata? E che programma è stato scelto per sostituire Uomini e Donne?

Come è finita tra i protagonisti del Trono Over e quello Classico?

Il trono over e quello classico di Uomini e Donne sono arrivati alla fine. Abbiamo visto la tronista Giovanna in studio indecisa tra l’Alchimista Davide Basolo e Sammy, optando alla fine per quest’ultimo. Oggi vedremo la scelta degli altri due tronisti tra cui l’attesissimo Carlo Pietropoli che ha dichiarato di aver pensato alla sua metà praticamente tutti i giorni. Chi avrà scelto? Altra domanda riguarda poi che fine faranno Gemma e Sirius, il giovanissimo corteggiatore della dama di Torino. Nicola Vivarelli, infatti, nelle ultime puntate ha ribadito che la conoscenza con la Galgani era per lui molto importante, sarà così anche durante l’estate? Oppure i due arriveranno a chiudere il loro rapporto per incompatibilità? Diciamo così solo perché nelle ultime esterne i due, nonostante fossero soli in casa, non si sono avvicinati molto l’uno all’altro. Il motivo? Difficile scoprirlo.

Che programma sostituirà Uomini e Donne?

Il trailer di Daydream con Can Yaman

Ora rispondiamo ad un’altra domanda importante. Quale programma prendere il posto di Uomini e Donne? Da mercoledì 10 giugno vedremo Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera turca con il bellissimo attore Can Yaman. La trama parla di Sanem Aydin una ragazza molto umile che vuole diventare scrittrice, ma intanto lavora in un’agenzia pubblicitaria per mantenersi. Accanto a lei i direttori dell’agenzia, Can e Emre Divit che, nemmeno a dirlo, si intrecceranno in un amore folle per Sanem. Intrecci, amore, momenti di divertimento allo stato puro.