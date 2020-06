Nicola Vivarelli, parla la madre: ‘Da subito era presissimo da Gemma’, poi la rivelazione

Nicola Vivarelli, parla la madre del giovane corteggiatore di Gemma Galgani: la sorprendente rivelazione di Luisella su suo figlio e la dama torinese.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di questo seconda parte di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli. Con lo pseudonimo ‘Sirius’, il giovane di Forte dei Marmi è entrato a far parte del programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Gemma Galgani. Per tutta la durata della nuova formula del dating show ideata, come ben sapete, per fare compagnia al pubblico italiano durante l’emergenza Coronavirus, l’affascinante ufficiale di marina ha corteggiato e conquistato il corteggiatore della dama torinese. Suscitando, tra l’altro, l’interesse e la curiosità di tutti. Spesso e volentieri, infatti, sia Tina Cipollari e sia tanti altri protagonisti del programma hanno accusato il bel Vivarelli di prendere in giro la cara Gemma. E, quindi, di non nutrire affatto per lei un reale interesse. Ecco, è davvero così? A fare chiarezza è stata la madre del ragazzo. Che, in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, ha raccontato tutta la verità sulla vicenda. E non solo.

Nicola Vivarelli, parla sua madre: le inaspettate parole su ‘Sirius’

Seppure Nicola Vivarelli, nello studio di Uomini e Donne, sia stato più volte accusato di non essere affatto interessato a Gemma Galgani e, quindi, di prenderla in giro, il giovane ufficiale di marina ha sempre difeso con le unghie e con i denti i suoi sentimenti. In più occasioni, infatti, il ventiseienne di Forte dei Marmi ha ammesso di provare un forte interesse nei confronti della dama torinese nonostante la differenza d’età. Ecco, ma non è il solo a dirlo. In una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, anche sua madre ci ha tenuto a sottolineare queste sue parole. Sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, Luisella, questo è il nome della donna, non soltanto ha tenuto a ribadire che Nicola, a causa del lavoro che fa, ha una mentalità molto aperta e che, quindi, la differenza d’età non è affatto un problema, ma che, sin da subito, si è mostrato presissimo da Gemma.

‘Lui da subito era presissimo. Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d’amore’, queste le iniziali rivelazioni della madre di Nicola Vivarelli sull’interesse che suo figlio prova per la dama torinese. Infine, poi, ha continuato: ‘Ci siamo sentite al telefono. Le ho detto che dallo schermo mi è sempre piaciuta e le ho confidato che ha il mio appoggio e che a casa mia c’è la porta aperta per lei’.

L’inaspettata rivelazione

Non soltanto, però, Luisella ha parlato della veridicità dei sentimenti di suo figlio per Gemma, ma ha anche fatto un’inaspettata rivelazione. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che siano state proprio lei e la sua mamma a spingere Nicola a chiamare Uomini e Donne per Gemma.