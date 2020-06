Come è diventata oggi Susan Farmer di Vite al Limite: l’incredibile cambiamento della donna.

La storia di Susan Farmer di Vite al Limite è una di quelle avventure, se così possiamo definirle, molto complicate, ma allo stesso tempo, emozionanti e che finiscono bene. La donna è stata senza dubbio una delle pazienti più complicate da gestire del dottor Nowzaradan, ma con molta pazienza e dedizione, non poche difficoltà e forza d’animo le cose oggi sono andate per il meglio. Vediamo allora la storia di Susan a Vite al Limite e come è diventata oggi. Preparatevi perché questa volta siamo davanti ad un cambiamento veramente epocale.

Il trailer della puntata di Vite al Limite dedicata a Susan

La storia di Susan

Susan è stata la protagonista della terza stagione di Vite al Limite, precisamente la seconda puntata. La donna non aveva solo gravi problemi di peso, ma anche dei problemi neurologici che hanno rischiato di compromettere per sempre l’uso delle gambe. Quando Susan si è rivolta al Dottor Nowzaradan aveva 37 anni e pesava 276 chilogrammi. Le difficoltà motorie erano evidenti e la paura di non farcela era tanta. Susan però si è dimostrata una paziente ligia al dovere. Subito un po’ restia, sicuramente, ma allo stesso tempo vogliosa di dimagrire ed ecco che il suo peso ha iniziato a scendere vertiginosamente arrivando a pesare 154 chili nei 12 mesi passati con il dottor Nowzaradan.

Susan Farmer oggi, Vite al Limite: come è diventata?

Oggi Susa di Vite al Limite è una di quelle protagoniste che ce l’ha fatta veramente e che è riuscita a ottenere un successo incredibile. Ha continuato a dimagrire anche dopo la fine del programma, chiaramente sempre seguita da dei professionisti e un momento che ha raccontato come estremamente gioioso è stato quando ha comprato il suo primo paio di jeans ed è riuscita anche a salire a cavallo.

Una storia di grande successo per tutti i pazienti di Vite al Limite insomma e che dovrebbe essere d’esempio per tutti.