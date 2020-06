Temptation Island 2020, scelta la seconda coppia: chi sono

Secondo alcune indiscrezioni apparse sul web sarebbe stata scelta la seconda coppia di Temptation Island 2020: ecco chi sono

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Il reality show ha avuto un enorme successo su Canale 5, tanto che dal 18 settembre 2018 va in onda la versione VIP del programma. La prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi. Quest’anno, nonostante l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il paese, stravolgendo anche i palinsesti televisivi, il reality show andrà regolarmente in onda, ma potrebbe esserci una clamorosa novità. Il reality show potrebbe fondersi, mettendo insieme l’edizione Nip e quella Vip. Tra i concorrenti, dunque, potrebbero esserci sia coppia famose che coppie ‘non famose’. La prima puntata del reality show di Canale 5 andrà in onda il 7 luglio.

Temptation Island 2020, scelta la seconda coppia

Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, che quest’anno dovrebbe contenere eccezionalmente sia coppie famose che coppie ‘non famose’. Il reality show, infatti, dovrebbe andare in onda solo nel mese di luglio e non essere riproposto in autunno. Riguardo ai concorrenti, al momento ci sono ancora poche voci in giro. La prima coppia di concorrenti dovrebbe essere quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due hanno fatto discutere durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nel frattempo, però, il sito di TvBlog avrebbe annunciato anche la seconda coppia. Si tratta di Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso.

Manila è stata Miss Italia nel 1999 e conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia. Attualmente ricopre il ruolo di inviata di Live – Non è la D’Urso ed è speaker per Radio Zeta. Amoruso, invece, è un ex calciatore, ha militato tra le fila di Bari, Fiorentina e Rangers, mentre adesso è un dirigente sportivo. Ha partecipato anche a Celebrity Master Chef.