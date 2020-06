View this post on Instagram

Ho aspettato, ho riflettuto e ho assorbito. Sono stato in silenzio, perché era giusto così. Ora, però, una cosa la voglio dire: GRAZIE. Grazie a tutte le persone che hanno speso qualche secondo o minuto del loro tempo per scrivermi parole bellissime, grazie a chi mi ha sostenuto e incoraggiato, ma grazie soprattutto a chi ha capito. Vedere, sentire e leggere tante persone che hanno capito e apprezzato il mio modo di essere, il mio mondo interiore, è stato il più bel abbraccio consolatorio in questi giorni. Poi tutti quelli che mi conoscono e mi hanno conosciuto ( per poco o tanto che sia) sanno come sono e chi sono, e non hanno avuto difficoltà a riconoscere quel ragazzo neppure dietro ad una maschera. Grazie a tutti quelli che lavorano dietro alle quinte di questo programma, persone stupende che mi hanno fatto sentire a mio agio, a casa lontano da casa, cosa molto difficile per un carattere come il mio. In amore non credo ci siano vincitori e vinti, migliori o peggiori..ci sono scelte e vanno rispettate. Io ho fatto tutto quello che mi sentivo e sono stato me stesso al 200%. Purtroppo le cose non sempre finiscono come vorresti, ma come ho detto tante volte “non porto mai rancore”. Non mi pento di nulla, non ho rimpianti e continuerò a vivere così…”o gela o brucia”. Continuerò a credere forte quando mi sentirò di farlo, e correrò nuovamente il rischio di bruciarmi. Perché mi viene molto difficile avere vie di mezzo e perché credo che bisogna crederci nelle emozioni. E con questo vorrei mettere un punto a questo “capitolo”, non virgola, ne punto e virgola…ma punto. Grazie davvero! Davide