Donald Shelton di Vite al Limite oggi: come è diventato? Le foto incredibili

Come sta oggi Donald Shelton dopo aver partecipato al programma Vite al Limite? Le foto sono incredibili

Donald Shelton è uno dei protagonisti di Vite al Limite con la storia più triste e difficile. È stato uno dei partecipanti alla prima stagione del programma del Dottor Nowzaradan che, lo ricordiamo, si occupa di seguire per un anno la vita e gli sforzi di pazienti obesi che cercano di recuperare la loro vita. Donald è approdato a Houston nella clinica del Dottor Now che pesava 306 kg e, nonostante le difficoltà, ve lo diciamo subito: le cose sono andate bene. Come sta allora oggi Donald? Come è diventato?

Come è oggi Donald Shelton?

Quando è entrato a Vite al Limite, nel 2012, Donald oltre ad essere gravemente in sovrappeso aveva anche a che fare con una dipendenza da metanfetamine. L’uomo però ce l’ha messa tutta e si è impegnato. Ha perso rapidamente peso e ha dimostrato al Dottor Nowzaradan di avere tutta la grinta necessaria per continuare nel percorso di dimagrimento. Così è stato anche sottoposto all’intervento di bypass gastrico. Sembrava che andasse tutto per il meglio, ma invece dopo poche settimane dall’intervento Donald aveva problemi a camminare. Una situazione strana che lo ha portato ad un immediato ricovero in ospedale che si è rivelato provvidenziale perché è caduto in coma.

La storia di Donald di Vite al Limite

Le foto incredibili

Solo approfondite analisi hanno poi portato alla luce che aveva un malattia che andava a colpire il sistema nervoso. In molti hanno pensato che fosse morto, ma invece non è così. Donald, per colpa della malattia ha dei problemi a muoversi, ma non ha mollato con la dieta, anzi, sta proseguendo il suo percorso e continua a perdere peso. Oggi vive in Texas, precisamente a Pasadena e si muove grazie ad un piccolo scooter. A guardarlo oggi tramite le foto di Instagram quasi non lo riconosciamo.

Un vero motociclista, dallo sguardo buono e dalla voglia di vivere incredibile. Gli auguriamo di continuare così e che Vite al Limite sia stata solo la spinta per riprendere in mano tutta la sua vita.