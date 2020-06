Temptation Island, un’ex protagonista del programma di Canale 5 ritrova finalmente l’amore dopo la sua ultima storia: l’annuncio su Instagram.

L’attesa è finalmente finita: tra pochissime settimane Temptation Island verrà trasmessa su Canale 5. Con tantissime novità in arrivo, la nuova edizione ‘Nip’ e, a quanto pare, mista a quella ‘Vip’, è pronta a regalare delle vere e proprie emozioni a tutto il suo più caro ed affezionato pubblico italiano. In attesa di ciò, però, ci sono ex concorrenti che fanno ancora tanto parlare di sé. È il caso, ad esempio, di questa ex protagonista. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha annunciato di aver ritrovato finalmente l’amore. Ebbene si. Dopo l’ultima delusione d’amore, la giovane ragazza campana è riuscita a ritrovare il sorriso. Ecco, ma siete curiosi di sapere di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, ex protagonista ritrova l’amore: di chi si tratta

Correva l’anno 2016 quando Roberta Mercurio, in compagnia del suo fidanzato dell’epoca Flavio Zerella, sbarcava a Temptation island per mettere alla prova i suoi sentimenti. Nonostante il sentimento che legava la giovane ragazza di Benevento al suo ragazzo fosse davvero smisurato, Roberta decise di partecipare al programma di Canale 5 in seguito ad alcuni tradimenti del suo compagno. Il loro percorso, per quanto ‘tortuoso’, terminò davvero alla grande. Nonostante, infatti, Flavio si fosse relazionato ad una single del villaggio, al falò finale previsto dallo show, Roberto non volle affatto rinunciare a lui. Da quel momento sono passati anni ed, attualmente, i due si sono definitivamente lasciati. L’affascinante Zerella, attualmente, è felicemente fidanzato con Nunzia Sansone, ex concorrente della scorsa edizione di temptation Island nonché ex fidanzata di Arcangelo Bianco. Mentre la Mercurio, dal canto suo, soltanto pochissime ore fa, ha annunciato di aver ritrovato nuovamente l’amore.

È proprio con questo scatto ‘vedo – non vedo’ che l’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato a tutti i suoi sostenitori di aver ritrovato finalmente l’amore. Una foto semplicissima, ma ricca d’amore. Non siamo soli a dirlo: in un batter baleno, il post in questione ha ricevuto numerosi likes e, soprattutto, commenti di apprezzamento. Insomma, tantissimi auguri alla neo coppia.