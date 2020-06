Elodie si è mostrata indignata su Instagram: la cantante ha pubblicato un IG story con scritto ‘Vergogna’. Ecco a cosa si riferisce.

Una tragedia ha sconvolto gli Stati Uniti ed ha messo in rivolta il mondo intero. La morte di George Floyd ha sconvolto l’opinione pubblica: il 46enne afroamericano è stato ucciso da un poliziotto lunedì 25 maggio intorno alle 20 in Minnesota. Il video mentre l’agente lo soffoca con il suo ginocchio sul collo ha fatto il giro del mondo: sono state avanzate proteste e manifestazioni contro il razzismo. ‘Black lives matter’ è il movimento nato per commemorare la morte di Floyd. Poche ore fa è giunta notizia che uno degli agenti arrestati per l’uccisione di George è stato rilasciato su cauzione. Stando a quanto riportano i media internazionali, Thomas Lane ha lasciato il carcere della contea di Hennepin: gli altri agenti colleghi restano invece in cella. La notizia ha sconvolto ed indignato tutti, compresi i personaggi famosi. La famosa cantante Elodie su Instagram ha commentato l’accaduto con una story.

Elodie indignata su Instagram: “Vergogna”, a cosa si riferisce

Thomas Lane, uno dei quattro agenti di polizia arrestati a Minneapolis per la morte di George Floyd, è stato rilasciato dopo aver versato una cauzione di 750mila dollari: è questa la notizia che sta indignando il web. Elodie, la famosa cantante, ha commentato l’accaduto aggiornando il suo profilo Instagram. Dopo aver pubblicato la notizia della scarcerazione, la giovane ex concorrente di Amici di Maria de Filippi, ha postato nelle sue IG story una foto con sfondo nero e con al centro la parola ‘Vergogna‘.

Negli Stati Uniti è stata davvero forte la reazione all’uccisione di George Floyd: si susseguono continue proteste contro le forze dell’ordine e contro il razzismo. Tanti personaggi noti in Italia e nel mondo hanno preso parte alle manifestazioni in piazza. Anche Elisabetta Canalis, che da anni vive a Los Angeles insieme al marito ed alla loro piccola Skyler Eva, ha deciso di prender parte alla rivolta. L’ex velina ha pubblicato un lungo post, scrivendo la didascalia sia in inglese che in italiano, nel quale ha mostrato le immagini e i video della manifestazione a cui ha partecipato, sottolineando che si è trattato di una protesta pacifica