Renee Biran Vite al Limite oggi: come è diventata?

Come sta oggi Renee Biran di Vite al Limite e come è diventata?

I protagonisti di Vite al Limite come Joyce del Viscovo o Susan Farmer ci sono rimasti nel cuore. Chi più chi meno ci ha appassionato e la storia di Renee Biran in cura per obesità dal Dottor Nowzaradan è una di queste. Ma dove è finita oggi? Che fine ha fatto e come sta? La donna si era presentata al programma pesando 287 kg e la sua vita, come la sua mobilità, era duramente compromessa. Prima di partecipare a Vite al Limite faceva vanto del suo essere “in carne”, ma quando la situazione è diventata troppo difficile ha chiesto aiuto.

Renee oggi: come sta?

Renee di Vite al Limite oggi sta bene, ma il percorso è stato lungo. La donna ha avuto dei problemi respiratori che l’hanno spaventata molto e forse questo è stato il motivo principale che l’ha spinta ad impegnarsi veramente nella perdita di peso. Il suo percorso è andato bene, la donna ha perso molti chili seguendo la dieta del Dottor Nowzaradan e alla fine ha ottenuto anche il lasciapassare per il bypass gastrico.

La malattia di Renee

Secondo le ultime notizie però i problemi non erano solamente legati al peso tanto che, nel 2019, pare le sia stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barre, un disturbo in cui il sistema immunitario attacca il sistema nervoso provocando anche delle paralisi. Dalle foto pubblicate sui social sembra però che Renee abbia ottenuto la giusta assistenza e stia molto meglio. Nello stesso anno la donna doveva sottoporsi all’intervento di rimozione della pelle in eccesso, ma su questo punto non abbiamo notizie in merito. Le belle notizie però non sono mancate tanto che la protagonista di Vite al Limite sembra essersi sposata a Las Vegas a maggio 2019.

La visita di Renee dalla psicologa durante Vite al Limite

L’ultimo post che possiamo vedere sul suo profilo Facebook è di gennaio 2020 e sembra che Renee stia bene, stia continuando a perdere peso quindi a mangiare sano seguendo un’alimentazione controllata. Ora non possiamo far altro che sperare che anche per la sua malattia ci sia un decorso positivo.