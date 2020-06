In questa ultima Instagram Stories, Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di raccontare la sua gioia ai suoi sostenitori: il momento tanto atteso.

Se parliamo di Instagram, di influencers, di trucchi e di bellezza, sappiate che non possiamo non fare riferimento a lei: Giulia De Lellis, il vero e proprio personaggio del momento. Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ed attuale fidanzata di Andrea Damante ha cavalcato l’onda del successo. Tanto è vero che, ancora adesso, decanta di un successo davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram. Dove, attualmente, conta più di 4 milioni di followers. Dei numeri davvero pazzeschi, diciamoci la verità. Ma che, d’altra parte, sono più che comprensibili data la semplicità e schiettezza della De Lellis. Cosa ce lo dimostra? Semplice: la sua attività social. Tramite post, video o Instagram Stories, Giulia non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, protagonista di un vero e proprio momento tanto atteso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia con i suoi sostenitori.

Giulia De Lellis, gioia incontenibile: il momento tanto atteso

Sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori tutto quello che la accade. Lo ha fatto, ad esempio, quando, appena ritornata a Milano, ha condiviso un imperdibile ed esilarante siparietto con Andrea Damante. Oppure quando, insieme al suo fidanzato, ha voluto annunciare l’arrivo in famiglia del piccolo Tommaso. Ma lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Quando, protagonista di un momento tanto atteso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia con coloro che, costantemente e quotidianamente, non si perdono alcun tipo di aggiornamento su di lei. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente?

Ritornare sul set fotografico, ammettiamolo, non è affatto cosa da poco. Anche perché, dopo diversi mesi di totale mancanza di lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus, ritornare a fare quello che più ami, ammettiamolo, è qualcosa di davvero grandioso. E lo sa bene Giulia De Lellis. Che, pochissime ore fa, è ritornata a scattare. Ed è per questo che non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia con i suoi sostenitori. Non sappiamo di che cosa si tratti, sia chiaro. Fino a questo momento, Giulia ha preferito non proferire parola al riguardo. Una cosa, però, è certa: come al suo solito, sarà sempre fantastica!