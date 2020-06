Serena Enardu reagisce alle parole di Pago dette al settimanale Oggi riguardo la loro storia: l’ex tronista è incredula e ride, le sue parole lasciano sotto choc i fan.

Continuano i botta e risposta tra Serena Enardu e Pago via social o interviste: i due sembravano aver ritrovato la loro serenità nella casa del Grande Fratello VIP. Qualcosa però si è rotto, sembra definitivamente, al termine della quarantena: i due hanno annunciato di essersi lasciati e Pago ha anche svelato il motivo, smentito poi da Serena. Secondo lui, l’ex tronista avrebbe mentito sul suo rapporto con Alessandro Graziani: la Enardu si è scagliata contro lui più volte sui social, senza mai rivelare effettivamente cosa sia successo. Nelle ultime ore è spuntata un’intervista di Pago ed è stato rivelato un nuovo retroscena: la reazione di Serena è del tutto sorprendente.

Serena Enardu, reazione inaspettata: “Ho vissuto un’altra storia”, lo sfogo su Instagram

Pago in un’intervista al settimanale Oggi ha svelato con alcune parole un retroscena particolare della loro storia e della loro relazione. “Eravamo in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore” ha dichiarato il cantante. Serena ha avuto una reazione sorprendente a queste parole. Tramite le Instagram stories si è mostrata particolarmente stupita di quanto letto e con risate ironiche afferma: “Oddio. Io forse sono stanca. Ma veramente? boh. Io leggo delle cose che non so veramente. Bha. ho vissuto un’altra storia, mamma mia che paura”.

Cosa sta succedendo? Perchè la verità non arriva a galla? Le parole di Pago sono state smentite dunque con la reazione di Serena? Pacifico ha aperto anche una porta alla storia durante l’intervista: riguardo un eventuale perdono, il cantante senza peli sulla lingua ha dichiarato “Chi può dirlo, non faccio previsioni. Il problema non è perdonare ma ritrovare la fiducia che ho perso in lei”.