Ciao Darwin stasera 13 giugno non va in onda: il motivo e quando torna

Stasera, sabato 13 giugno 2020, non va in onda la consueta puntata di Ciao Darwin: ecco il motivo e quando torna in onda il programma di Bonolis

Il Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi, altri invece rinviati. Rai e Mediaset sono corse ai ripari, l’una puntando su serie tv già in cantiere, l’altra su repliche di programmi molto amati. La scelta di mandare in onda le repliche di Ciao Darwin, ad esempio, si è rivelata vincente. Il programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti ha vinto tutte le prime serate del sabato, confermando i dati d’ascolto dell’ultima edizione andata in onda su Canale 5. La rete del Biscione allora ha deciso di mandare in onda anche le repliche della stagione precedente, intitolata “La Resurrezione“, che allora non ebbero successo, mentre oggi tengono incollati i telespettatori italiani. Il fenomeno delle repliche è stato commentato con sarcasmo anche dallo stesso Bonolis, che in un’intervista a La Stampa ha dichiarato: “Dato che mandano le stagioni a ritroso, si assiste a questo fenomeno buffo che ringiovanisco ogni giorno un po’, alla maniera del film di Benjamin Button. Di questo passo arriveranno le repliche di Bim Bum Bam e se ci fosse del filmino della mia nascita”.

Ciao Darwin stasera 13 giugno non va in onda: il motivo

Questa sera, sabato 13 giugno 2020, non andrà in onda la consueta puntata del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Molto probabilmente la rete del Biscione avrà deciso di evitare lo scontro diretto con la semifinale di Coppa Italia in onda in contemporanea su Rai Uno e di preservare la puntata della trasmissione che ben sta facendo in replica su Canale 5. Il programma di Bonolis tornerà in onda lunedì 15 giugno, sempre su Canale 5, con la puntata che vedrà opporsi Carne contro Spirito. I leader delle due squadre saranno rispettivamente Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne e volto televisivo molto amato, e la conduttrice televisiva Safiria Leccese. Nel ruolo di Madre Natura, invece, vedremo la modella capoverdiana Romina Mosso Morais Gomes. I fan del programma di Bonolis dunque possono tirare un sospiro di sollievo: il programma continuerà ad andare in onda e la puntata, prevista per stasera, sarà recuperata lunedì in prima serata.

Questa sera, invece, su Canale 5 andrà in onda il film “Guardia del corpo” con Kevin Costner e Whitney Houston. La pellicola è basata sulla storia vera di Frank Farmer, ex agente dei Servizi segreti e ora guardia personale. L’uomo viene contattato da Bill Devaney, manager della popstar e attrice Rachel Marron. L’artista da un po’ di tempo sta ricevendo lettere minatorie da uno sconosciuto e il manager è preoccupato per la sua incolumità. Tra Frank e Rachel inizierà una relazione turbolenta e passionale. La colonna sonora del film risulta la più venduta di tutti i tempi.