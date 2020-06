Sammy Hassan, splendido annuncio dopo la scelta: “Una nuova sfida”, ecco a cosa si riferiscono le parole del fidanzato di Giovanna Abate, fan in delirio per la novità.

Sammy Hassan e Giovanna Abate stanno facendo appassionare il pubblico con la loro storia d’amore appena nata. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne durante il trono dell’ex corteggiatrice di Giulio Raselli. L’emergenza Coronavirus li ha costretti ad allontanarsi per un periodo, poi il ritorno del dating sgow di Canale 5 ha permesso loro di continuare la conoscenza, anche se con una serie di precauzioni e misure di sicurezza, come il mantenimento delle distanze e l’utilizzo di guanti e mascherine. Una conoscenza proseguita, dunque, in maniera decisamente diversa dal solito, ma finita comunque nel migliore dei modi. La neo coppia è uscita insieme dal programma qualche giorno fa e sta già cominciando a far sognare i fan con le prime foto e soprattutto i primi video imperdibili, che mostrano il bel sentimento che sta nascendo. Poco fa Sammy ha fatto un nuovo splendido annuncio sul suo profilo Instagram, mandando in delirio i suoi tantissimi followers: ecco di cosa si tratta.

Sammy Hassan, splendido annuncio social dopo la scelta: “Una nuova sfida”, ecco di cosa si tratta, fan in delirio

Sammy Hassan è davvero molto amato dal pubblico e lo dimostra anche il grande seguito che ha sui social, con oltre 250mila followers. Il suo percorso televisivo con Giovanna Abate, con la quale ora è nata una bellissima storia d’amore, ha appassionato i fan di Uomini e Donne, che aspettano tutti i giorni foto e video della neo coppia. Molti sperano di vederli presto di nuovo in tv, magari come concorrenti di Temptations Island, ma al momento non ci sono notizie certe in merito. Quello che è sicuro è che Sammy e Giovanna sono felici e complici, come dimostrano anche sui social, e poco fa il noto vocalist ha fatto un importante e splendido annuncio sul suo profilo Instagram. La notizia stavolta non riguarda Giovanna, ma bensì il suo lavoro. Sammy, infatti, ha lanciato una nuova linea di t-shirt con la famosa frase ‘My Friends’, un’espressione da lui molto utilizzata. “Buongiorno My Friends”, ha scritto infatti Hassan, “Un progetto che nasce per caso, un gioco, una nuova sfida”, così l’ex corteggiatore ha definito questa nuova esperienza lavorativa.

Inutile dire che la notizia ha letteralmente mandato in delirio i fan di Sammy, felicissimi per questa sua nuova avventura e per lo splendido momento che sta vivendo.