Ilary Blasi si è mostrata sui social in costume: gambe accavallate e occhiali da sole, la conduttrice televisiva ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Tra le conduttrici italiane, lei è una di quelle più amate in assoluto: Ilary Blasi è un personaggio noto della televisione italiana. L’ex letterina di Passaparola e volto famoso di Mediaset: è stata al timone del Grande Fratello VIP ma non solo. La ricordate nel 2006 alla conduzione del Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello? In quello stesso anno presentò anche il Festivalbar! Ha condotto Le Iene per molti anni ed ultimamente ha condotto con Alvin gli Eurogames. Lady Totti è davvero una star in Italia: oltre ad essere brava nel suo mestiere, è anche una splendida donna. Su Instagram si è mostrata in costume ed i fan sono letteralmente impazziti. Diamo un’occhiata.

Ilary Blasi splendida in costume: gambe accavallate e occhiali da sole

La romana, moglie di Francesco Totti, è una vera star in tv e sui social! Oggi, domenica 14 giugno, ha deciso di regalare un suo scatto ai fan davvero incredibile: ha lasciato tutti a bocca aperta, come sempre. Ilary Blasi indossa un costume azzurro e gli occhiali nella sua IG story: mentre sorseggia una bevanda, ha deciso di immortalare il momento mostrando a tutti la sua bellezza. Curiosi di vederla? Ecco la Instagram story pubblicata poche ore fa:

Sui social è molto attiva Lady Totti: spesso condivide immagini e selfie per mostrare a tutti il suo aspetto. Negli ultimi giorni ha mostrato ai suoi follower il suo allenamento di yoga: in una posizione di equilibrio, la conduttrice è stata immortalata. Suo marito, l’ex Capitano della Roma, ha subito commentato in maniera scherzosa ‘Stasera ti ritrovo così?‘. Il siparietto ha fatto ridere tutti.