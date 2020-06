Diletta Leotta e la scalata in montagna: la conduttrice è splendida nel suo completo beige aderente, raffica di like e commenti per lei, ecco lo scatto da urlo.

Diletta Leotta è una delle più belle conduttrici e showgirl della nostra televisione. Oltre a essere molto brava nel suo lavoro di giornalista, infatti, la siciliana è anche splendida e ha un corpo a dir poco da urlo, che fa impazzire i suoi tantissimi fan. La Leotta, del resto, è molto presente e attiva anche sui social e non ha problemi a mettere in evidenza il suo fisico spaziale nelle immagini che pubblica. Il suo profilo Instagram è tra i più cliccati in circolazione e conta oltre 6 milioni e mezzo di followers. In quest’ultimo periodo di quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, la conduttrice ha pubblicato molti video e immagini del suo lockdown, con tanti siparietti imperdibili con il fidanzato Daniele Scardina, del quale sembra davvero innamoratissima. Proprio con lui, e con altri amici, la Leotta è andata ieri in montagna, facendo una vera e propria scalata. Non sono mancati alcuni scatti da urlo, nei quali la conduttrice ha mostrato il suo splendido completo beige super aderente, scatenando i like e i commenti dei suoi fan: scopriamoli insieme!

Diletta Leotta sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. La conduttrice poco fa ha pubblicato alcuni scatti da urlo in cui ha mostrato la passeggiata in montagna che ha fatto ieri con il fidanzato Daniele Scardina e alcuni amici. Una vera e propria scalata, come ha raccontato lei stessa nella didascalia del suo post e come mostrano anche le immagini, che la vedono in alcuni punti davvero alti, con uno spledido panorama. Non solo però, perché ad attirare l’attenzione dei fan è stata soprattutto la bellezza e il look di Diletta, che anche in questa situazione non particolarmente ‘comoda’ ha mostrato tutta la sua eleganza e la sua sensualità. Diletta indossa infatti un completo beige, composto da top e leggins, super aderente, che mette ben in risalto le sue curve e le sue forme esplosive.

Inutile dire che il post della Leotta ha totalizzato centinaia di migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei suoi fan, che non hanno potuto fare a meno di notare e apprezzare la sua incredibile bellezza.