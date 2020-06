Il Segreto, sospesa l’ultima stagione: in onda le repliche

Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda dell’ultima stagione de “Il Segreto”: dal 22 giugno andranno in onda le repliche della soap opera

Il Segreto è una delle soap opera di maggior successo della televisione italiana. La telenovela è in onda in Italia dal 10 giugno 2013 su Canale 5 ed attualmente sta trasmettendo gli episodi rimanenti con una distanza di sei mesi rispetto alla messa in onda spagnola. Lo scorso 24 febbraio, la casa di produzione della soap opera ha annunciato lo stop della telenovela dopo 9 anni a causa di un calo di ascolti. Gli ultimi episodi, a causa dell’emergenza sanitaria, sono stati interrotti e alla fine hanno dovuto usare le sequenze che avevano già e omettere quelle che dovevano essere registrate. In Italia, l’ultima stagione dovrebbe andare in onda in estate, ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio a sorpresa da parte della rete del Biscione.

Il Segreto, ultima stagione sospesa: in onda le repliche della prima

Cresce l’attesa per il gran finale di stagione del Segreto, serie televisiva seguitissima in Italia. Le ultime puntate sarebbero dovute andare in onda in estate, ma Mediaset ha preso una decisione a sorpresa. L’ultima stagione della soap opera, infatti, è stata sospesa. A partire dal 22 giugno andranno in onda le repliche della prima stagione. La rete del Biscione avrebbe potuto prendere questa decisione per prolungare la ‘relazione’ con la soap opera molto amata dagli italiani. L’ultima stagione infatti dovrebbe andare in onda nei primi mesi dell’anno venturo.

Per chi non avesse visto le prime puntate della soap opera spagnola, le repliche della prima stagione potrebbero essere un’opportunità importante per recuperare i tasselli che mancano alla storia. Nella prima stagione, infatti, figurano personaggi molto importanti, che poi hanno lasciato il cast. Su tutti ricordiamo il personaggio di Pepa, interpretato da Megan Montaner. (QUI LE ANTICIPAZIONI DELL’ULTIMA STAGIONE)