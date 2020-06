Uomini e Donne fa una sorpresa ai fan: Raffaella Mennoia è andata in diretta con le coppie uscite da poco dal programma!

Uomini e Donne è terminato da pochi giorni, precisamente il 9 giugno e già si pensa al futuro: l’ultima edizione del famoso dating show è stata davvero scoppiettante. Tutto andava liscio fino a quando l’emergenza Coronavirus è piombata nella vita di tutti, mettendo in difficoltà anche le messe in onda dei programmi tv. Dopo un breve stop, Maria de Filippi e la redazione sono tornati con una versione inedita del programma durata due settimane. Una volta rientrati in studio, i nuovi corteggiatori si sono ‘smascherati’ e dopo qualche settimana, abbiamo visto delle meravigliose scelte. Sammy e Giovanna, Carlo e Cecilia e Sara e Sonny sono le coppie nate nell’ultima parte di stagione di Uomini e Donne! C’è una clamorosa sorpresa che Raffaella Mennoia ha riservato per i fan del dating show e che ha appena pubblicato sui canali di Uomini e Donne! Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne in diretta: su Instagram arriva la sorpresa per i fan del programma

Il canale Instagram di Uomini e Donne pochi minuti fa ha iniziato un video in diretta: Rafaella Mennoia, autrice, in primo piano ha atteso il collegamento con Carlo Pietropoli. L’ex tronista in compagnia della sua Cecilia hanno raccontato un po’ di loro al pubblico della diretta: sono a casa di Cecilia e vivono felici la loro storia iniziata da poco. “Sara e Sonny? Sono molto divertenti. Il primo bacio è andato bene, Cecilia è molto gelosa” sono le rivelazioni dei due piccioncini. “Appena si sono spente le telecamere gli ho raccontato tante cose” ha raccontato Cecilia. Raffaella ha chiesto a Carlo di dire qualcosa di carino alla sua dolce metà: i due sono scoppiati a ridere. Hanno regalato qualche minuto di siparietto davvero simpatico: hanno ringraziato i loro fan e la redazione, prima di chiudere la diretta. Sui social, il dating show ha poi pubblicato quello che è successo:

Dalle IG story di Sammy Hassan si capisce che anche la coppia composta dall’ex tronista, Giovanna Abate, e la sua scelta saranno presto in diretta con Raffaella Mennoia per raccontare come stanno trascorrendo la loro quotidianità insieme, lontani dalle telecamere. Arriverà anche il momento di Sara e Sonny? Noi restiamo in attesa della prossima diretta!