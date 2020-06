Elisa Isoardi, le splendide parole di Claudio Lippi: momento emozionante in diretta

Durante la puntata di ieri de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ha ricevuto delle splendide parole da parte di Claudio Lippi: momento emozionante.

Quella di ieri, Lunedì 15 Giugno, è stata una puntata davvero speciale e, soprattutto, indimenticabile de La Prova del Cuoco. Seppure, in questo ultimo periodo, se ne sia parlato in abbondanza, soltanto qualche ora fa è arrivata la conferma: il famoso e secolare cooking show di Rai Uno è pronto a chiudere i battenti. Ad annunciarne la sua ufficialità è stata Elisa Isoardi. Che, durante un collegamento con mamma Irma, lo ha detto per la prima volta a tutto il suo amato ed affezionato pubblico. È proprio per questo motivo che, dato il momento delicato per la famosa e giovanissima conduttrice, il suo compagno di viaggio Claudio Lippi ha voluto spendere per lei delle parole davvero speciali. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Claudio Lippi, le splendide parole per Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco

Per circa due anni, Claudio Lippi è stato un ottimo compagno di viaggio per Elisa Isoardi. Protagonisti, spesso e volentieri, di imperdibili ed esilaranti siparietti, i due personaggi hanno formato un’ottima coppia televisiva. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata di Lunedì 15 Giugno de La Prova del Cuoco, l’ex conduttore de Buona Domenica non ha potuto fare a meno di spendere delle splendide parole per la Isoardi. Dal 26 Giugno, come raccontato in un nostro recente articolo, il famoso cooking show di Rai Uno chiuderà per sempre. Ed è per questo motivo che il buon Lippi ha voluto svuotare il sacco su tutto quello che pensa su Elisa. ‘Sei nel posto naturale, in questo programma che hai ereditato e affrontato con coraggio. Hai un presupposto essenziale, la cultura sul prodotto, sulle sue doti, sulla possibilità di unirli, a volte superando le doti dei cuochi che avevamo in studio’, ha iniziato a dire il buon Lippi appena aperta la puntata di ieri. Che, per la prima volta, ha visto proprio la Isoardi dietro ai fornelli a cucinare la Torta Matta, tipico piatto cucinato a casa sua. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto!

Ancora prima di chiudere il collegamento con mamma Irma, Claudio Lippi ha continuato: ‘Quanto è orgogliosa dell’Elisa di oggi? Quella che sta serenamente affrontando delle cose che nella vita accadono, poi ci si chiede perché, ma accadono’. Immediata e più che spontanea è stata la risposta della donna: ‘Tantissimo, perché mi ha regalato dei grandissimi momenti di felicità’. Insomma, ve l’avevamo detto che era stata una puntata tanto indimenticabile quanto emozionante, no?