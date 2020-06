In alcune delle sue Instagram Stories, Giovanna Abate si è mostrata pazza di gioia per una splendida sorpresa ricevuta: il regalo inaspettato.

Sin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne in veste da corteggiatrice di Giulio Raselli, Giovanna Abate ha riscosso un successo davvero assoluto. Sarà per la sua smisurata bellezza tutta al naturale, sarà per il suo carattere forte e le idee molto chiare nonostante la sua giovanissima età, fatto sta che, in un batter baleno, la tronista romana ha saputo conquistare le simpatie di tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, appena terminato il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, il suo seguito social è aumentato ancora di più. Attualmente con un profilo Instagram che conta poco meno di 600 mila followers, l’affetto che la Abate sta riscontrando dal suo pubblico è davvero immenso. Lo si deduce chiaramente da queste recentissime Instagram Stories. Pochissime ore fa, Giovanna ha mostrato le immagini di un regalo davvero inaspettato. Ed è per questo motivo che non ha potuto fare a meno di trattenere la sua gioia.

Giovanna Abate esplode di gioia: il regalo inaspettato

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Giovanna Abate non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, visibilmente pazza di gioia, è stata la destinataria di una splendida sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

In questa immagine mostrata in alto, si vede chiaramente Giovanna Abate mentre apre il regalo inaspettato destinatole nel primo pomeriggio. Ecco, ma chi è stato il mittente di questa splendida sorpresa? Sammy? Nient’affatto! I due stanno benissimo insieme e lo si deduce chiaramente dai loro profili social, ma non è stato lui a farle questo gentil pensiero. Piuttosto, sono stati i suoi sostenitori. Che, con questa scatola ricca di cioccolata e stracolma di bigliettini, hanno voluto inondarla del loro affetto. Insomma, un gesto davvero splendido, c’è da ammetterlo. Ed è più che comprensibile una reazione del genere, no?