Giulia De Lellis annuncia una favolosa novità: ‘Giuro, sono troppo felice’, la notizia a sorpresa

Qualche ora fa, Giulia De Lellis ha annunciato una favolosa novità: la notizia è stata completamente a sorpresa ed ha reso entusiasti tutti.

È un anno davvero speciale per Giulia De Lellis, bisogna ammetterlo. Oltre ad essere ritornata a tutti gli effetti con Andrea Damante, l’influencer romana ha delle grossissime novità da raccontare soprattutto a livello lavorativo. Lo aveva già raccontato in una delle sue ultime Instagram Stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma, ovviamente, non ha potuto svelare nulla di più. Finché, infatti, non ha il ‘permesso’ di raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, purtroppo la giovanissima romana non può affatto spoilerare nulla. Tuttavia, pochissime ore fa, è successo qualcosa di più che fantastico. Tramite alcune IG Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’influencer ha raccontato di una favolosa novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Giulia De Lellis, favolosa novità: l’annuncio a sorpresa

Da quando è terminata il periodo di lockdown causato dall’emergenza Coronavirus, Giulia De Lellis non si è mai fermata con il suo lavoro. Ancora prima di ritornare sul set fotografico, l’influencer romana aveva svelato dei nuovi progetti davvero fantastici. E, pensate, questi ne sono soltanto alcuni. Perché, a quanto pare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha in serbo per tutti i suoi sostenitori molto ma molto di più. In attesa di scoprirli ad uno ad uno, pochissime ore fa, la giovanissima romana ha voluto annunciare una favolosa novità in arrivo. Dapprima con una splendida fotografia in costume ed, in seguito, con un’Instagram Stories in cui ha spiegato tutto nel minimo dettaglio, la De Lellis ha annunciato un progetto che la sta rendendo davvero felice. Di che cosa parliamo?

Ecco. È proprio dopo aver pubblicato questa incantevole fotografia, che, tra l’altro, descrive alla grande la sua smisurata bellezza, Giulia De Lellis ha annunciato una favolosa novità.

‘Sono troppo felice’, ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo aver raccontato di aver disegnato un costume da bagno per la nuova collezione di bikini per un noto brand. Insomma, Giulia è proprio inarrestabile, no?