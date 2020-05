Giulia De Lellis è letteralmente inarrestabile: pochissimi istanti fa, l’influencer ha dato uno splendido annuncio a sorpresa, ecco la novità in arrivo.

È più che inarrestabile, Giulia De Lellis, bisogna ammetterlo. Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, come detto già più volte, l’ex corteggiatrice ed attuale fidanzata di Andrea Damante ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto influencer puù che affermata ed apprezzata, ma anche testimonial di numerosi brand e, soprattutto, ideatrice di una linea di costumi da bagno e di biancheria intima per una nota azienda italiana. Pensate sia finita qui? Nient’affatto! Pochissimi istanti fa, la giovanissima romana ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi sostenitori. Ecco, di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è una clamorosa novità in arrivo. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis inarrestabile, splendida novità in arrivo: di che cosa si tratta

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo, Giulia De Lellis è più che molto attiva. E non perde mai occasione, come raccontato in diversi nostri articoli, di aggiornare tutti i suoi sostenitori su tutto ciò che la riguarda. Non soltanto, quindi, splendidi scatti fotografici oppure imperdibili ed incredibili siparietti con Andrea Damante, ma anche veri e propri annunci a sorpresa. Ecco. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un incantevole primo piano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori questo splendida novità in arrivo. Come dicevamo precedentemente, da quando ha ultimato il suo percorso nel dating show di Canale 5, il successo della giovanissima romana è stato tutto in ascesa. Tanto che, ancora adesso, Giulia è una delle web influencer più in voga del momento. Lo dimostrano, non a caso, i numerosi impegni e progetti lavorativi a cui ha preso parte. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, lo ha annunciato pochissime ore fa. Ecco di che cosa parliamo.

Insomma, una cosa bisogna ammetterla: Giulia De Lellis è letteralmente inarrestabile. Dopo aver disegnato una linea di costumi di bagno, di biancheria intima e dopo aver scritto un libro, l’influencer romana è ‘ideato’ anche una propria linea di lucida labbra. Insomma, è o non è una vera e propria macchina da guerra? Per noi, decisamente lo è!

Giulia sarà al Grande Fratello Vip?

Non abbiamo notizie e certezze in merito a questo, sia chiaro. Fatto sta che, stando ad una clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che Giulia De Lellis sia in lizza per rivestire il ruolo di opinionista nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. D’altra parte, Alfonso Signorini non ha mai nascosto di volerla al suo fianco. Cosa accadrà? Staremo a vedere!

