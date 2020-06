James Jones Vite al limite oggi: come sta e come è diventato

Come è diventato oggi James Jones di Vite al Limite: cosa sappiamo sul suo peso attuale e come sta?

Vite al Limite ha raccontato la storia di James Jones un uomo di 37 anni di Frankston in Texas che era arrivato a pesare oltre 330 chili. Il programma, come ormai sappiamo, ci accompagna nella vita di persone fortemente obese per un intero anno. Ossia dal momento in cui decidono di iniziare una cura dimagrante e di rivolgersi al Dottor Nowzaradan per rimettersi in forma. Così James Jones è stato uno dei protagonisti della serie e se vi state chiedendo come è diventato oggi tenetevi forte perché i cambiamenti sono pazzeschi.

La storia di James Jones

James Jones è stato uno dei protagonisti di Vite al Limite più pesanti della seconda stagione. Non a livello emotivo, ma meramente in termini di chili. Con i suoi 330 chili si è aggiudicato questo triste primato. La sua storia, come quella di tanti altri pazienti del Dottor Nowzaradan, non è stata facile. La sua famiglia ha sempre avuto problemi di peso tanto che sia il padre che la sorella sono morti per via di patologie legate proprio all’obesità che li attanagliava. I due sono morti a poco tempo di distanza e questo lutto duplice ha sconvolto James al punto tale da rivolgersi a Vite al Limite e al Dottor Nowzaradan. Il suo medico di base, infatti, gli aveva detto che avrebbe avuto gli stessi problemi del padre e della sorella, così, ha deciso di cambiare e di lottare.

Come è oggi James di Vite al Limite?

Il percorso di James a Vite al Limite è di successo. L’uomo ha iniziato a perdere peso già prima di incontrare di persona il Dottor Nowzaradan e da quando è entrato nel programma ha iniziato a perdere peso sempre più velocemente con un picco di 53 chili in due settimane. Un record che in pochi all’interno di Vite al Limite hanno raggiunto. James si è così aggiudicato il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico e anche per i successivi interventi di rimozione della pelle che gli ha portato a perdere 76 chili in più. Cifre da capogiro, lo sappiamo.

Come è diventato oggi james jones di vite al limite

L’incidente automobilistico

Oggi James Jones di Vite al Limite sta bene. Continua la dieta e ha perso moltissimo peso. È assolutamente in forma e la sua perdita di peso è talmente elevata che probabilmente è quella più clamorosa di tutte le stagioni di Vite al Limite. L’uomo ha dovuto superare un difficile intervento chirurgico qualche anno fa in seguito ad un incidente automobilistico e, in diverse interviste, ha spiegato che probabilmente se non avesse perso tutto il peso che ha perso oggi non sarebbe qui a poterlo raccontare.