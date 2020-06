Elettra Lamborghini mostra i segni: ‘È il morso di un ragno olandese’, l’ha raccontato solo adesso

In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha raccontato di aver ricevuto il morso da un ragno olandese: si mostra così.

Sempre più che attiva sul suo canale social ufficiale, Elettra Lamborghini non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Seppure dietro lo schermo di un telefono cellulare e, quindi, virtualmente, la famosa cantante è solita rendere partecipi i followers di tutto quanto le accade nella sua vita. Non soltanto, quindi, splendide foto che, tra l’altro, mettono in evidenza la sua straordinaria bellezza, ma anche dei veri e propri ‘ritratti’ di vita quotidiana. Qualche tempo fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di quando, in compagnia di Enzo Miccio, ha voluto mostrare la sua prima location per il matrimonio. Oppure, quando si è ripresa in un divertente video in compagnia di sua sorelle. Insomma, parliamoci chiaro, Elettra considera i suoi sostenitori vera e propria parte integrante della sua vita. E, come tali, non perde mai occasione di poter aggiornarli su tutto quanto succede. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, a distanza di tre settimane, la giovanissima cantante ha mostrato i segni di un morso di un ragno olandese. Ecco di che cosa parliamo.

Elettra Lamborghini mostra i segni del morso di un ragno olandese: le immagini

Pochissime ore fa, tramite alcune Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale, Elettra Lamborghini ha spiazzato praticamente tutti. Come dicevamo precedentemente, ben tra settimane fa, stando a quanto si apprende dalle sue parole, la cantante ha ricevuto un morso da un ragno olandese. E soltanto adesso, a distanza di diverso tempo, ha voluto mostrarne i segni sul corpo. Sappiamo che la voce di ‘Pem Pem’ e di tanti altri successi musicali è sempre molto attiva sul suo Instagram. E non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. È proprio per questo motivo che, seppure a distanza di un po’ di tempo, ha voluto raccontare loro questa ‘esperienza’. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ecco. Sono proprio questi i segni che, qualche ora fa, Elettra Lamborghini ha mostrato ai suoi sostenitori. Non sappiamo cosa sia successo esattamente e, soprattutto, come sia accaduto tutto ciò, fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere anche dalle parole scritte su Instagram, sembrerebbe proprio che la giovanissima cantante abbia ricevuto un morso da un ragno olandese. E che, nonostante tre settimane dall’accaduto, i suoi segni siano ancora visibili sulla sua gamba.

