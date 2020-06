A poche ore dal debutto della nuova stagione di Made in Sud, Stefano De Martino ha fatto un incredibile annuncio a sorpresa: di che cosa si tratta.

Siete pronti a divertirvi e a trascorrere una serata all’insegna del divertimento e, soprattutto, di numerose risate? Noi decisamente si, dobbiamo ammetterlo! Proprio questa sera, Martedì 16 Giugno, partirà la nuova stagione di Made in Sud. Edizione che, come raccontato in diversi nostri articoli, sarà completamente diverse dalle altre precedenti. In primis, ovviamente, non ci sarà il pubblico. Senza considerare, inoltre, che devono essere rispettate tutte le regole del distanziamento sociale. E molto altro ancora. Insomma, da questa sera, andrà in onda una ‘formula’ completamente inedita. Ma che, senza alcun dubbio, riscuoterà un successo davvero enorme. Anche perché, parliamoci chiaro, squadra vincente non si cambia. Ed è per questo motivo che, oltre alla vera e propria colonna portante dello show, è stato confermato per il secondo anno consecutivo anche Stefano De Martino. Ecco, proprio a proposito di lui, sapete che, pochissime ore fa, ha fatto un incredibile annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

A poche ore dalla prima puntata di Made in Sud, Stefano De Martino si è lasciato andare ad una lunga intervista a Tv Blog. In quest’occasione, il conduttore napoletano, oltre a parlare della nuova edizione dello show basato sulla ‘comicità terrona’ che, come dicevamo precedentemente, partirà tra poco più di un’ora su Rai Due, ha parlato anche dei suoi progetti futuri dal punto di vista lavorativo. Nessuno cenno alla sua vita sentimentale e, quindi, a Belen Rodriguez, come tra l’altro aveva già detto di voler fare, ma ampio spazio al suo lavoro. Ecco. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, l’ex ballerino del talent di Maria De Filippi ha fatto un vero e proprio annuncio a sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

In questa recentissima intervista per Tv Blog, come dicevamo precedentemente, Stefano De Martino si è lasciato andare ad un clamoroso annuncio a sorpresa. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, dopo Made in Sud, l’ex ballerino di Amici sarà alle prese con un altro programma. A cosa ci riferiamo? Semplice: a Stasera tutto è possibile. Dopo l’eccellente conduzione di qualche mese fa, l’azienda Rai hanno deciso di puntare nuovamente su di lei. Confermandolo, per il secondo anno consecutivo, al suo timone. ‘C’è in ballo una seconda stagione di Stasera tutto è possibile, ma non sappiamo ancora se partirà in autunno o slitterà a gennaio’, ha annunciato Stefano. Specificando, com’è giusto che sia, che dipende tutto dall’emergenza Coronavirus.