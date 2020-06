Temptation Island, ‘stiamo per ripartire’: l’annuncio ufficiale di Filippo Bisciglia

Temptation Island, qualche ora fa è arrivato l’annuncio ufficiale di Filippo Bisciglia su Instagram: le parole hanno reso felici tutti i fan.

È il vero e proprio appuntamento dell’estate, Temptation Island. Come diverso tempo a questo parte, il famoso e seguitissimo reality di Maria De Filippi è uno dei programmi più attesi di tutta la stagione televisiva. Ed è proprio per questo motivo che, in questo ultimo periodo, non si fa altro che parlare di questo. Chi saranno le coppie che metteranno alla prova il loro amore? Quando inizierà? Quali modifiche verranno apportate data l’emergenza Coronavirus?: queste sono alcune delle domande che, senza alcun dubbio, tutti noi ci saremo posti recentemente. Ecco, al momento, non possiamo darvi una risposta. Seppure, infatti, ci siano diverse indiscrezioni in giro riguardo ai concorrenti, al momento, non abbiamo nulla di confermato. Certa è, invece, la sua partenza. A confermacelo, oltre alla data ufficiale raccontata in un nostro recente articolo, è stato Filippo Bisciglia. Che, qualche ora, ha voluto dare il vero e proprio annuncio ufficiale. Ecco di che cosa parliamo.

Temptation Island, l’annuncio ufficiale di Filippo Bisciglia: i fan esplodono di gioia

Appurato che la prima puntata di Temptation Island dovrebbe andare in onda da Martedì 7 Luglio, quando inizieranno nuovamente le riprese? Ovviamente, al momento, non sappiamo ancora nulla. In una delle sue recenti Instagram Stories, Raffaella Mennoia ha chiaramente detto di essere ancora a Roma e di essere in procinto di partire per la Sardegna. Tuttavia, a dare la notizia ufficiale della ripartenza del programma è stato il suo conduttore. Tramite un post condiviso sul suo canale social ufficiale, Filippo Bisciglia ha aperto ‘le danze’ della nuova edizione dell’isola delle tentazioni.

‘La foto è di due anni fa, ma non potevo non metterla, testimonia il fatto che…stiamo per partire’, queste alcune parole che Filippo Bisciglia ha voluto scrivere a corredo di questo scatto che, come lui stesso ha specificato, simboleggia la ripartenza di Temptation Island. Insomma, noi non vediamo di scoprire tutto nel minimo dettaglio. Voi?

Chi saranno i concorrenti?

Come dicevamo precedentemente, non sappiamo ancora nulla di certo riguardo ai concorrenti di Temptation Island. Fino ad oggi, infatti, sono circolate soltanto indiscrezioni, voci di corridoio. La prima, ad esempio, risale a qualche settimana fa. Quando, secondo TV Blog, si diceva che Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro Delle Piane avrebbero preso parte al reality. Ma non è affatto finita qui. Si è parlato, inoltre, anche di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ed, infine, di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. Anche se, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che l’agente del ventiseienne abbia drasticamente smentito la notizia.