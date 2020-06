Live-Non è la D’Urso, svelata la data dell’ultima puntata: quando andrà in onda

Live-Non è la D’Urso, quando andrà in onda l’ultima puntata del prime time di Barbara D’Urso? Ecco l’annuncio su Instagram.

Così come l’anno scorso, anche questo è stato una stagione televisiva molto ricca e, soprattutto, super impegnativa per Barbara D’Urso. Al timone di ben tre programmi d’informazione, la conduttrice televisiva si è confermata, per un nuovo anno, una vera e propria certezza per l’azienda Mediaset. Tanto che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, pochissime ore fa, sono state annunciate anche la date ufficiali della ripartenza dei suoi talk. Ecco, a tal proposito: appurato che Pomeriggio Cinque è terminato a fine Maggio, mentre Domenica Live è stato sospeso per l’emergenza Coronavirus, quando andrà in onda l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso? Fino a questo momento, la conduttrice campana ci ha fatto compagnia ogni domenica sera con degli appuntamenti davvero imperdibili e, soprattutto, sempre ricchi di informazioni più che utili, ma quando terminerà quest’ulteriore edizione più che trionfante?

Live, quando andrà in onda l’ultima puntata: la data

Se da una parte sappiamo con certezza che l’ultima puntata di Domenica In andrà in onda Domenica 28 Giugno, cosa sappiamo, invece, dell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso? Inizialmente, infatti, si vociferava che il prime time di Barbara D’urso chiudesse i battenti verso i primi di Giugno. In concomitanza, quindi, con la chiusura anche di Pomeriggio Cinque. Eppure, dato lo smisurato successo ottenuto dalla sua conduttrice puntata dopo puntata, l’azienda Mediaset ha deciso di prolungare la messa in onda fino a quasi fine Giugno. Ecco, ma adesso cosa succederà? Siete proprio curiosi di scoprire qualche sarà la data ufficiale dell’ultima puntata?

Stando a quanto si apprende dal profilo Instagram ufficiale di TV Blog, sembrerebbe che l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso vada in onda Domenica prossima. E, per essere più precisi, Domenica 21 Giugno. Sarà davvero così? Sappiamo che Barbara D’Urso è solita sorprendere i suoi tanto cari ed amati telespettatori. Cosa accadrà adesso?

Cosa ne sarà del Grande Fratello ‘Nip’?

Come raccontato in nostri diversi articoli, la versione ‘Nip’ del Grande Fratello non è stata affatto cancellata, piuttosto rimandata. Sembrerebbe, infatti, che a settembre riparta Alfonso Signorini con la quinta edizione della versione ‘Vip’, mentre la D’Urso partirà all’anno nuovo.