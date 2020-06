In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, un’ex tronista di Uomini e Donne ha perso le staffe: a chi sono rivolte le parole al veleno.

È terminato esattamente da una settimana, Uomini e Donne. Eppure, alcuni suoi ex protagonisti fanno ancora tanto parlare di loro. Non ci riferiamo, badate bene, a coloro che vi hanno preso parte in questa ultima stagione. E, quindi, a Giovanna Abate o a tutti gli altri suoi ‘compagni di viaggio’ di quest’anno. Ma anche a tutti coloro che, nello studio televisivo di Canale 5, vi hanno messo piede qualche anno fa per trovarvi l’amore. È il caso, ad esempio, di questa ex tronista. Che, da quando ha terminato il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi ha cavalcato l’onda del successo. Soprattutto su Instagram. Dove, tra l’altro, decanta di un successo davvero invidiabile. Tuttavia, è proprio sul suo canale social ufficiale che, pochissime ore fa, la giovane donna in questione si è lasciata andare ad un duro sfogo proprio contro un personaggio non affatto sconosciuto al popolo social e, soprattutto, al pubblico di Uomini e Donne. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, ex tronista al veleno proprio contro di lei: cos’è successo

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, come dicevamo precedentemente, Serena Enardu ha cavalcato l’onda del successo. Nonostante il suo ritorno in tv sia avvenuto meno di un anno fa a Temptation Island Vip, l’ex tronista sarda ha iniziato ad ottenere un seguito davvero clamoroso soprattutto su Instagram. Dove, come raccontato più volte e in diverse occasioni, decanta di un numero di followers più che smisurato. Che, dal canto loro, seguono costantemente e quotidianamente tutti i suoi aggiornamenti. Perché, bisogna ammetterlo, Serena è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si è raccontata e sfogata con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, durante la sua seduta di allenamento mattutina in palestra, la bellissima Enardu si è lasciata andare ad un duro sfogo proprio contro Karina Cascella. Ebbene si.

Stando a quanto si apprende da queste diverse Instagram Stories, sembrerebbe che Serena sia venuta a sapere di alcuni commenti che Karina Cascella avrebbe fatto sul suo fisico e la chirurgia estetica. ‘Ma veramente c’è ancora gente che fa storie su gente rifatta o non rifatta?’, ha iniziato a dire l’ex tronista di Uomini e Donne. E poi ha continuato a dire: ‘A parte gli scherzi, Karina, se non hai argomenti, cercati un altro lavoro’. Immediata è stata la reazione della Cascella. Che, anche lei tramite un’Instagram Stories, ha detto:

Ecco. Da una parte c’è Serena che sostiene che Karina abbia espresso delle parole sul suo fisico. Dall’altra c’è l’opinionista campana che, invece, sostiene di non aver mai espresso nessun giudizio sul suo fisico, ma soltanto di aver parlato della sua relazione con Pago. Cosa accadrà adesso?

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui