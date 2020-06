Uomini e Donne, Giovanna Abate mostra il suo nuovo tattoo: “Sammy ne è super innamorato”, le immagini sui social.

È stata una delle protagonista assolute dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Insieme a Gemma Galgani, si è messa in gioco col nuovo ‘format’ della trasmissione, facendo compagnia ai telespettatori anche durante le settimane del lockdown. Parliamo di Giovanna Abate, la bellissima romana dagli occhioni blu, che è stata una delle troniste di quest’anno. Un percorso sul trono, il suo, molto intenso: Giovanna è stata per molto tempo divisa tra l’interessa che provava per Davide Basolo ( l’alchimista) e Sammy Hassan. Ma, alla fine, la Abate non ha avuto dubbi: è con Sammy che vuole costruire una storia al di fuori del programma. Una storia che, a quanto pare, procede per il meglio. Sui social, la neo coppia si mostra sempre insieme, più felice e affiatata che mai. Ed è proprio sul suo Instagram che, qualche ora fa, Giovanna mostra ai suoi fan qualcosa di particolare. Ricordate quando, qualche giorno fa, ha annunciato di aver fatto un nuovo tatuaggio? Finalmente lo ha condiviso. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Giovanna Abate mostra il suo nuovo tattoo ai followers di Instagram

Giovanna e Sammy formano una delle coppie nate quest’anno nello studio di Uomini e Donne. Un percorso fatto di alti e bassi nella trasmissione, ma, alla fine, entrambi hanno dovuto arrendersi ai loro sentimenti. E, oggi, i due si vivono la loro storia a telecamere spente. Senza mai dimenticare, però, i numerosi fan che li seguono con affetto sui social. Con loro, Giovanna e Sammy condividono foto e video delle loro giornate, che stanno trascorrendo insieme sin dal momento della scelta. Ed è proprio in alcune Instagram stories di ieri che l’ex tronista ha mostrato ai followers qualcosa di molto particolare. Qualche giorno fa, Giovanna si è mostrata in un salone di tatuaggi, spiegando di averne fatto uno nuovo sul piede. Non lo aveva ancora mostrato però, fino a ieri, quando le immagini sono apparse proprio nelle sue stories. Curiosi di scoprire cosa ha tatuato la bella Abate? Date un’occhiata:

Ebbene sì, Giovanna ha optato per dei piccoli tatuaggi sulle cinque dita dei piedi. “Volevo farvi vedere il mio bellissimo tatoo del quale Sammy è super innamorato!”, esclama l’ex tronista, mentre saluta il suo Sammy, che sta per uscire. E voi, che ne pensate del nuovo tatuaggio della Abate?