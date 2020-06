Belen pronta per un set fotografico, ma sulle gambe le spruzzano qualcosa di molto particolare.

La bellezza di Belen è evidente: è una showgirl e modella bellissima, tra le più acclamate degli ultimi anni. Ogni scatto postato sui social lo conferma e ogni comparsata in tv lascia tutti a bocca aperta, sia uomini che donne, affascinati dal fisico della Rodriguez.

Belen Rodriguez su Instagram generalmente posta foto di ogni tipo. Tra i post classici e le storie i suoi fan sono sempre molto informati in merito alla sua vita privata. Tanto che abbiamo saputo subito del riavvicinamento con Stefano De Martino e, allo stesso modo, oggi si vocifera in merito alla loro crisi e a una probabile rottura. Ma questo non ferma certo Belen dal lavorare. Così nelle ultime storie su Instagram l’abbiamo vista in body pronta per uno spot, presupponiamo, ma con uno spray molto particolare addosso.

Belen in camerino e quel dettaglio particolare

Belen Rodriguez su Facebook posta molto meno rispetto ad Instagram. È qui che possiamo seguire giorno dopo giorno la showgirl argentina e, proprio qui, abbiamo visto tante belle foto anche in compagnia della sorella Cecilia Rodriguez. Ma una delle ultime foto la ritrae bellissima, in body nero con un membro del suo team intento a spruzzarle sulle gambe uno spray un po’ particolare. Come ci fai capire lei stessa grazie alle scritte postate sullo scatto quello che le stanno mettendo è la calza spray.

Cosa sono le calze spray?

Si chiamano calze spray e, come riporta il blog di Clio Make Up, diventano praticamente un must have soprattutto a inizio estate. Si tratta infatti di una specie di fondotinta per il corpo, diciamo così, ma in formato spray.

A cosa servono? Semplice: a camuffare qualche piccolo inestetismo della nostra pelle, a coprire le vene della gambe, a donare un colorito nettamente più uniformato, a illuminarle, anche se non siamo ancora abbronzate e a farci sentire meglio. Non si tratta di un autoabbronzante sia chiaro. Dopo l’applicazione questo “colore” resiste per tutta la giornata, ma va via subito alla prima doccia.

Belen e la calza spray di Diego Della Palma

E così anche Belen usa qualche piccolo trucchetto di bellezza. La calza spray, di Diego Della Palma nel suo caso, del resto è usatissima nel mondo delle pubblicità e della televisione, proprio perché uniforma l’incarnato. Soprattutto magari se si fanno delle foto in bikini o in body, come in questo caso, è evidente che serve dare un’idea di perfezione. Non che Belen ne abbia bisogno, ovviamente, non ha nemmeno una età così avanzata da necessitare di qualche aiuto in più, ma questo spray professionale è un alleato per ogni donna! Sul set o nella vita quotidiana.