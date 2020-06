Benedetta Parodi cucina la parmigiana di melanzane ma gli utenti social le vanno contro: il profilo della conduttrice diventa un botta e risposta sulla miglior ricetta!

Benedetta Parodi è sempre molto attiva sui social ed è anche particolarmente seguita in tutto ciò che pubblica: il suo profilo Instagram conta quasi 900mila follower ed è ricco di ricette e deliziosi consigli alimentari! La Parodi racconta la sua vita ai suoi fan ogni giorno: pubblica stories del buongiorno e svela i piatti che preparerà per il pranzo e per la cena. Pochi giorni fa ha deciso di preparare una delle bontà assolute: la parmigiana di melanzane! Purtroppo ha ricevuto delle critiche: sono migliaia i commenti che ha ricevuto la conduttrice. Ecco cosa è successo.

Benedetta Parodi cucina su Instagram: gli utenti notano un dettaglio, è subito polemica

Benedetta Parodi prepara la parmigiana di melanzane: nel video pubblicato su Instagram segue tutti i passaggi ed illustra ai suoi fan come farla. La famosa conduttrice televisiva svela un suo segreto nella didascalia del post, scrive: “Le melanzane non le metto sotto sale perché quelle che uso sono fresche, tenere e se cotte immediatamente non risultano amare”. Questa sua decisione ha fatto letteralmente infuriare gli utenti Instagram: perchè? “Le melanzane non si mettono sotto sale solo per togliere l’amaro ma perché così assorbono molto meno olio” scrive qualcuno. Sono migliaia i commenti spuntati sotto il post del personaggio televisivo: tutti si sono sentiti in dovere di fare ‘alcune precisazioni’ perchè, si legge, “la parmigiana è filosofia e non si tocca“. Per la maggior parte degli utenti social, la ricetta della parmigiana di melanzane della Parodi non è corretta. Anche la preparazione del sugo, a detta di molti, è sbagliata: insomma, questa volta Benedetta ha commesso qualche errore secondo i suoi fan. Questo il post social di cui vi abbiamo parlato: